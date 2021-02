Uche Maduagwu, l’attore nigeriano fa coming out: “sono orgogliosamente gay”

< 1 minuto di lettura

View this post on Instagram

Uche Maduagwu, attore nigeriano, ha fatto coming out suo social, definendosi “orgogliosamente gay”.

Apprezza gli altri e condividi solo l’amore di cui abbiamo bisogno per rispettare tutte le persone, per non giudicarle, quindi esercitiamo il tipo di amore di Gesù.