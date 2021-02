Governo Draghi, pioggia di sottosegretari per Lega e FI: alla Giustizia Sisto, contrario al DDL Zan

2 minuti di lettura

39 sottosegretari, sei dei quali viceministri. 19 donne e 20 uomini, 11 targati Movimento 5 stelle, 9 della Lega, 6 del Pd e Forza Italia, 2 di Italia Viva, 1 di LEU. La sfiancante partita del Governo Draghi si è conclusa ieri, dopo giorni di litigi tra partiti causa poltrone da assegnare. Chi gongola è Matteo Salvini, che dopo 3 ministri si è trovato tra le mani anche un vice ministro e 8 sottosegretari: ovvero Lucia Borgonzoni, colei che si era vantata di non leggere un libro da 3 anni, ai Beni Culturali; Gian Marco Centinaio alle Politiche Agricole; Claudio Durigon al Mef; Vannia Gava sottosegretario alla Transazione ecologica; Nicola Molteni all’Interno; Alessandro Morelli viceministro alle Infrastrutture e Trasporti; Tiziana Nisini al Lavoro e Politiche Sociali; Stefania Pucciarelli alla Difesa; Rossano Sasso all’Istruzione.

Alla Giustizia, dove siede Marta Cartabia, vicinissima a Comunione e Liberazione e da sempre contraria alle famiglie arcobaleno e ai matrimoni gay, ha trovato spazio Francesco Paolo Sisto di Forza Italia, dichiaratamente all’opposizione nella battaglia parlamentare sul DDL Zan. Lo scorso ottobre, Sisto tuonò sottolineò come “le norme penali devono essere tipiche e tassative: non si può legiferare in materia penale senza chiarire quali specifiche condotte siano consentite e quali no. Ecco perchè la proposta di legge sull’omofobia, che rende reato una opinione, un pensiero , è semplicemente incostituzionale”.

All’epoca semplicemente deputato e responsabile Giustizia e Affari costituzionali di Forza Italia, Francesco Paolo Sisto intervenne così in Aula, sulle pregiudiziali di costituzionalità alla proposta di legge contro l’omofobia, poi approvata a fine novembre. “Lo Stato etico che non punisce i fatti ma i pensieri, è il presupposto necessario dello stato autoritario. E’ evidente che qualsiasi atto violento è esecrabile e va punito, ma una costruzione normativa come questa è una orrenda ‘legge-opinione’ che sanziona chiunque abbia una opinione diversa, senza alcun riferimento ad una concreta attività illecita: e questo nonè’ costituzionalmente tollerabile, serve solo per accontentare ideologicamente qualcuno . Per questo il nostro voto favorevole sulle pregiudiziali di costituzionalità non è un voto di semplice adesione alla posizione del centrodestra ma è un voto di identità: Forza sarà sempre contraria a qualsiasi tentativo di sopraffazione dei principi costituzionali”.

Se il buongiorno si vede dal mattino, per il DDL Zan, atteso al Senato per l’approvazione definitiva, il futuro si fa sempre più fosco. Verrà mai calendarizzato a Palazzo Madama, con un simile governo e una simile maggioranza? In tutto ciò Mario Draghi, ormai premier da due settimane, non ha ancora proferito parola in merito.

I 39 SOTTOSEGRETARI

Presidenza del Consiglio

Deborah Bergamini, Simona Malpezzi (rapporti con il Parlamento)

Dalila Nesci (Sud e coesione territoriale)

Assuntela Messina (innovazione tecnologica e transizione digitale)

Vincenzo Amendola (affari europei)

Giuseppe Moles (informazione ed editoria)

Bruno Tabacci (coordinamento della politica economica)

Franco Gabrielli (sicurezza della Repubblica)

Esteri e cooperazione internazionale

Marina Sereni – viceministro

Manlio Di Stefano

Benedetto Della Vedova

Interno

Nicola Molteni

Ivan Scalfarotto

Carlo Sibilia

Giustizia

Anna Macina

Francesco Paolo Sisto

Difesa

Giorgio Mulè

Stefania Pucciarelli

Economia

Laura Castelli – viceministro

Claudio Durigon

Maria Cecilia Guerra

Alessandra Sartore

Sviluppo economico

Gilberto Pichetto Fratin – viceministro

Alessandra Todde – viceministro

Anna Ascani

Politiche agricole alimentari e forestali

Francesco Battistoni

Gian Marco Centinaio

Transizione ecologica

Ilaria Fontana

Vannia Gava

Infrastrutture e trasporti

Teresa Bellanova – viceministro

Alessandro Morelli – viceministro

Giancarlo Cancelleri

Lavoro e politiche sociali

Rossella Accoto

Tiziana Nisini

Istruzione

Barbara Floridia

Rossano Sasso

Beni e attività culturali

Lucia Borgonzoni

Salute

Pierpaolo Sileri

Andrea Costa