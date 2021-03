Goya 2021, Salvador Calvo presenta il fidanzato e sua figlia prima di vincere il premio come migliore regista – VIDEO

2 minuti di lettura

Nel weekend sono stati assegnati i Goya 2021, premi Oscar del cinema spagnolo. The Girls di Pilar Palomero è stato incoronato film dell’anno, battendo in volata Adú di Salvador Calvo, primatista della serata con 13 candidature e tornato comunque a casa con 4 Goya. Ovvero miglior attore esordiente, scenografia, sonoro e regista, il 50enne madrileno Salvador Calvo. Causa pandemia anche i Goya si sono svolti da remoto, con candidati e vincitori collegati dalle proprie abitazioni.

Ed è qui che la serata si è fatta meravigliosamente inclusiva, perché Calvo ha presentato la sua splendida famiglia arcobaleno. “Stare con la famiglia è sempre d’aiuto, è un sostegno”. “Sono con il mio compagno Juan [Luis Arcos] e con mia figlia Alejandra, che in questo momento voleva scappare”, ha rivelato Salvador, mentre la bambina di tre anni giocava in diretta tv. Inevitabili le lacrime al momento della vittoria come miglior regista spagnolo dell’anno, con un semplice gesto che ha finalmente dato visibilità alla realtà delle famiglie omogenitoriali sul canale pubblico spagnolo. Tra i ringraziamenti, Calvo ha citato gli altri colleghi nominati, il team di Adú, i suoi produttori, il suo mentore, i suoi genitori … “E anche a Juan, il mio partner, e mia figlia, Alejandra, e ai bambini che viaggiano per il mondo in cerca di una vita migliore”.

E non è stato neanche l’unico momento LGBT della premiazione, perché ci sono stati altri due baci celebrativi dopo l’assegnazione di un premio. Mikel Serrano (Goya per la miglior scenografia Akelarre) e Sergio Jiménez (Goya per il miglior montaggio di The Year of Discovery) hanno festeggiato l’evento baciando l’amato al loro fianco.

Goya 2021 – i vincitori

FILM

The Girls (Pilar Palomero)

DIRECTOR

Salvador Calvo (Adú)

NEW DIRECTOR

Pilar Palomero (The Girls)

ACTRESS

Patricia López Arnaiz (Ane)

ACTOR

Mario Casas (No matarás)

SUPPORTING ACTRESS

Nathalie Poza (Rosa’s Wedding)

SUPPORTING ACTOR

Alberto San Juan (Sentimental)

NEW ACTRESS

Jone Laspiur (Ane)

NEW ACTOR

Adam Nourou (Adú)

ORIGINAL SCREENPLAY

Pilar Palomero (The Girls)

ADAPTED SCREENPLAY

David Pérez Sañudo, Marina Parés Pulido (Ane)

PRODUCTION DESIGN

Ana Parra, Luis Fernández Lago (Adú)

CINEMATOGRAPHY

Daniela Cajías (The Girls)

EDITING

Sergio Jiménez (The Year of the Discovery)

ART DIRECTION

Mikel Serrano (Akelarre)

COSTUME DESIGN

Nerea Torrijos (Akelarre)

MAKEUP AND HAIR DESIGN

Beata Wotjowicz, Ricardo Molina (Akelarre)

SOUND

Eduardo Esquide, Jamaica Ruíz García, Juan Ferro, Nicolas de Poulpiquet (Adú)

SPECIAL EFFECTS

Mariano García Marty, Ana Rubio, (Akelarre)

ORIGINAL MUSIC

Aránzazu Calleja, Maite Arroitajauregi (Akelarre)

ORIGINAL SONG

“Que no, que no,” (María Rozalén for Rosa’s Wedding)

ANIMATED FEATURE

Turu, the Wacky Hen (Eduardo Gondell, Víctor Monigote)

DOCUMENTARY

The Year of the Discovery (Luis López Carrasco)

IBERO-AMERICAN FILM

Forgotten We’ll Be (Fernando Trueba, Colombia)

EUROPEAN PICTURE

The Father (Florian Zeller, U.K., France)

LIVE-ACTION SHORT FILM

A la cara (Javier Marco)

DOCUMENTARY SHORT

Biography of a Woman’s Corpse (Mabel Lozano)

ANIMATED SHORT FILM

Blue & Malone: Casos imposibles (Abraham López Guerrero)

HONORARY GOYA

Angela Molina