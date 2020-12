Grande Fratello Vip 5, Elenoire Ferruzzi entra in casa?

Il cielo è sempre più arcobaleno sopra la casa del Grande Fratello Vip 5. Dopo l’ingresso di Tommaso Zorzi, Cristiano Malgioglio e Giacomo Urtis, un altro personaggio appartenente alla community LGBTQ+ sarebbe pronto a varcare la soglia della Porta Rossa del reality di Canale 5. Secondo quanto rivelato da Giuseppe Candela su Dagospia, Elenoire Ferruzzi farà il suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip 5 nei prossimi giorni.

Per la performer, “cantante, attrice e icona gay italiana“, celebre sui social per le sue frasi virali, si tratterebbe della prima esperienza all’interno di un reality show. Nel 2016 si è fatta conoscere al pubblico televisivo in una puntata di Ciao Darwin, tra le rappresentanti del mondo della “carne”. Proprio in quell’anno, intervistata da Gay.it, Elenoire Ferruzzi aveva dichiarato che avrebbe partecipato volentieri a L’Isola dei Famosi, garantendo più talento di Efe Bal, che poco prima aveva protestato per la sua esclusione dal cast. Al contrario, nel corso dell’edizione del 2018 del Grande Fratello condotto da Barbara d’Urso, la Ferruzzi non si era risparmiata sui social con le critiche:

Le cause che portano all’insorgenza dell’epatite C possono essere molte. Alcolismo, rapporto a rischio, vita sgretolata. Ed infine la visione del Grande Fratello su Canale 5, condotto da un elemento grande portatore e ricettacolo di batteri ad un’altissima carica virale.

Stando alle indiscrezioni di Dagospia, Elenoire Ferruzzi non parteciperà come concorrente ufficiale del Grande Fratello Vip 5. “Per lei un ruolo di ospite speciale simile a quello di Giacomo Urtis“, fa sapere il sito scandalistico. Staremo a vedere.