La duplice utilità di Grindr: ragazzo asmatico etero cerca inalatore sulla app d’incontri

2 minuti di lettura

Sappiamo che su Grindr si può trovare davvero di tutto. Addirittura un inalatore per chi soffre di asma. Parrebbe uno scherzo, ma quello che poteva sembrare uno dei tanti profili fake che popolano la dating app, si è rivelato poi una vera richiesta di aiuto, per un ragazzo asmatico eterosessuale che aveva esaurito il suo inalatore e non aveva la possibilità di acquistarne un altro.

Perché abbia utilizzato Grindr, nonostante non appartenga alla nostra comunità, non lo spiega, ma la tecnica ha funzionato e la sua vita è salva.

La richiesta del ragazzo asmatico, perché su Grindr siete tutti “gentili”

Quando il ragazzo ha scoperto di non aver un inalatore di riserva, ha pensato di iscriversi a Grindr e creare un profilo con uno scopo solo: trovare un altro asmatico che gli potesse prestare l’inalatore. Il nome scelto era inequivocabile: “Spare inhaler?” (Inalatore di ricambio?).

E sotto, dove di solito si indica l’altezza, il peso, il ruolo preferito e i vari “aspetti” che si sta ricercando, il ragazzo ha invece scritto:

Lol, non son nemmeno gay. Etero, ho solo un disperato bisogno di un inalatore blu, e non posso averne uno fino a martedì. Sto per morire. E qui le persone sono gentili, tanto vale provare.

Lo screenshot del profilo è stato condiviso su Twitter, diventando in breve tempo virale.

E mentre qualcuno l’ha buttata sul ridere, chiedendosi dove questo ragazzo abbia trovato utenti gentile nella app, moltissimi hanno invece preferito puntare l’attenzione sulla difficoltà nel trovare un inalatore. È un problema che riguarda molte persone asmatiche, poiché l’assistenza sanitaria non si è preoccupata di studiare un piano anche per il rifornimento degli inalatori.

E nonostante la gentilezza spesso su Grindr sia un requisito assai raro, il ragazzo è riuscito nel suo intento, trovando una persona abbastanza vicina che gli ha potuto prestare un inalatore e salvargli davvero la vita. Avrà trovato anche qualcosa in più?