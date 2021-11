Guida all’uso della bandana (o Hanky) che gli etero ci hanno rubato

4 minuti di lettura

La Bandana (o Hanky)

Come ben sappiamo con la moda, attraverso i vestiti, comunichiamo più di quanto non facciamo a parole in una vita intera. Questo ci è possibile farlo anche attraverso le bandane, i fazzoletti o in inglese Hanky.

Ma cosa comunichiamo? Beh, in alcuni casi, grazie alla bandana per esempio, possiamo comunicare i nostri gusti e preferenze sessuali, mentre gli etero le indossano perché credano sia cool.

Certo, forse questo non lo sapeva Berlusconi quando nel lontano 2009, insieme ai coniugi Blair, che non volevano essere fotografati con lui e la sua bandana, passeggiavano per le strade di Porto Cervo, ed è possibile che certi omofobi siano all’oscuro del messaggio che si nasconde dietro al colore e al posizionamento delle bandane su di noi, anche per questo vogliamo far luce sugli usi delle bandane e del codice Hanky, poiché “grazie” agli etero e ai praticanti di una certa schiera politica, si è fatto, a loro insaputa, del ”look gay” la propria cup of coffee, perdendosi nella cultura di massa.

La gente che vedi per strada non sa che l’origine di molti capi che indossa risiede nella cultura gay, e questo non è per niente giusto.

Alcune persone, ma anche alcuni libri, suggeriscono che le basi del codice hanky potrebbero risalire al 1800, quando gli uomini in regioni isolate dell’ovest americano indossavano fazzoletti rossi per indicare che erano disposti a prendere il ruolo di una donna in una danza. Tuttavia, questo è probabilmente falso: non è mai stato verificato.

Più solidamente, i semi per il codice sembrano essere stati gettati negli anni ‘70, quando alcuni uomini gay hanno iniziato a indossare le bandane secondo le linee guida pubblicate su The Village Voice, un giornale del Village di New York City.

Significato e definizione del codice hanky (o bandana)

Il “codice della bandana” (chiamato anche “codice Hanky”si riferisce ad un sistema il cui scopo è quello di rendere noto il proprio interesse per alcuni orientamenti e pratiche sessuali. Questo veniva fatto indossando una bandana di un certo colore, di solito nella tasca posteriore dei pantaloni (la scelta della tasca è importante, ci torneremo più avanti).

Era un modo per gli uomini gay, e per i membri della comunità BDSM dagli anni ’60 agli anni ’80, di segnalare segretamente i loro interessi sessuali in un’epoca in cui l’omosessualità era molto disapprovata.

Questo codice si è rivelato utile anche in ambienti affollati come i bar gay, dove il rumore e la folla potrebbero rendere difficile stabilire una connessione con qualcuno.

Storia del codice Hanky

Il Codice Hanky è stato creato in un periodo in cui le discussioni aperte sulla sessualità (specialmente tra due uomini) erano illegali, così come l’essere gay.

È stato quindi creato e utilizzato dalle comunità di uomini gay, e permetteva con un semplice sguardo di far sapere il proprio orientamento sessuale, così come la propria preferenza per certe pratiche secondo il colore e la posizione della bandana.

Era in un certo senso un modo più facile per comunicare (comunicazione non verbale) i propri interessi e preferenze sessuali. Inoltre, i termini “codice del fazzoletto” e “codice della bandana” entrarono a far parte del lessico gay.

All’interno della cultura popolare, i riferimenti al codice del fazzoletto alla fine apparvero nella letteratura, nel cinema e nell’arte. Questi sviluppi non solo documentarono il fenomeno, un tempo clandestino, ma crearono anche una documentazione culturale dell’emergere di un’identità maschile gay.

Questi riferimenti culturali hanno attraversato i decenni. Un declino nell’uso del “codice del fazzoletto” a metà degli anni ’80 fu attribuito alla riduzione delle pratiche di sesso anonimo a causa dell’aumento dell’HIV/AIDS.

Negli anni ’90, una bandana a scacchi bianchi e neri che rappresentava la volontà di impegnarsi nel sesso sicuro apparve nei codici delle bandane. Questo fu fatto per aumentare la consapevolezza sull’HIV/AIDS e l’importanza di fare sesso sicuro.

Oggi, nell’era moderna del sesso gay legalizzato e delle applicazioni di dating, l’Hanky Code è diventato più un modo alla moda per iniziare una conversazione nei bar gay, piuttosto che un modo attivo per sollecitare il sesso.

Come indossare la bandana secondo il Codice Hanky

Il modo di indossare una bandana secondo il “codice hanky” è molto semplice: basta indossarla nella tasca posteriore dei pantaloni.

Le preferenze sessuali saranno poi in parte indicate dalla tasca in cui la bandana è posta:

il dominante/attivo indossa una bandana nella tasca sinistra;

il dominato/passivo indossa una bandana nella tasca destra.

Ma anche il colore della bandana era associato a una specifica pratica sessuale o a un particolare feticcio.

Significato dei colori della bandana

In effetti, le bandane di diversi colori indicavano le preferenze sessuali o le pratiche desiderate.

Così, il codice del fazzoletto è iniziato con l’uso di bandane rosse per identificare discretamente i praticanti del fisting o nere per il sadomaso, azzurre per il sesso orale. Ma non è tutto. Considerando le infinite sfumature della sessualità, il Codice Hanky fu ben più complesso.

Una lista per decifrare il significato di tutti i colori è stata anche creata man mano che si aggiungevano altre associazioni di colori e feticci.

I gruppi e le comunità queer hanno poi stampato le liste dei significati dei diversi colori della bandana tascabile per distribuirli. Negozi, librerie e cataloghi erotici hanno poi fornito liste di decodificatori per acquistare bandane, mentre i bar gay hanno stampato le liste con tutte le informazioni.

Movimento LGBT

Oggi il codice del foulard è meno presente, anche se ancora usato da alcuni membri della comunità LGBT, dunque oggi quando si pensa al codice hanky, lo si pensa più per iniziare una conversazione che non per fantasticare di finire al con l’interlocutore.

Ora che sai tutto del Codice Hanky, se vuoi puoi mostrare la tua appartenenza ad un gruppo, oppure – viva la moda – se vuoi aggiungere un tocco di originalità al tuo stile, sentiti libero di indossare la bandana che ti pare, come ti pare. Sarai frainteso? Evviva.