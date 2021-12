Hawkeye, la serie Disney Plus introduce un nuovo personaggio queer nel Marvel Cinematic Universe

2 minuti di lettura

Hawkeye è la nuova serie originale Marvel Studios ambientata nella New York City del post blip, dove l’ex Vendicatore Clint Barton/Hawkeye (Jeremy Renner) ha una missione apparentemente semplice: tornare dalla sua famiglia in tempo per Natale. Ma quando si presenta una minaccia dal suo passato, Hawkeye si allea suo malgrado con Kate Bishop (Hailee Steinfeld), un’abile arciera di ventidue anni nonché sua grande fan, per smascherare una cospirazione criminale.

Nell’ultima puntata andata in onda su Disney Plus, Hawkeye ha introdotto un nuovo personaggio dichiaratamente queer all’interno dell’Universo Cinematografico Marvel. Ovvero l’agente Wendy Conrad, interpretata da Adetinpo Thomas, che in una scena rivela come sua moglie abbia ricamato il suo soprannome, Bombshell, su una borsa che presta a Occhio di Falco.

Nei fumetti, Conrad – alias Bombshell – è una mercenaria specializzata in esplosivi. Personaggio nato nel 1983, su carta diventa una nemica di Occhio di Falco, tanto da volerlo eliminare. Molti fan hanno reagito con stupore e piacere dinanzi al coming out del personaggio, avvenuto in modo del tutto naturale e disinvolto. Bisognerà ora capire se e quanto Bombshell, con la sua storia privata a traino, possa farsi rivedere nelle prossime e ultime puntate della serie Marvel. L’MCU continua così ad aprirsi all’inclusione.

All’inizio di quest’anno Loki si è dichiarato bisessuale nel terzo episodio dell’omonima serie, mentre il mese scorso è uscito al cinema Eternals, primo film Marvel con al suo interno un supereroe dichiaratamente gay. Il cast di Hawkeye include anche Vera Farmiga, Fra Fee, Tony Dalton, Zahn McClarnon, Brian d’Arcy James e l’esordiente Alaqua Cox nel ruolo di Maya Lopez.