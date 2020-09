Heather Parisi risponde a Lorella Cuccarini: “Omofoba e ipocrita, punto”

Heather Parisi e Lorella Cuccarini non vanno d’accordo. La prima si è dimostrata più volte una grande sostenitrice della comunità LGBT. La seconda è tornata alla ribalta da qualche anno mostrando tutta la sua contrarietà nei confronti dei diritti LGBT.

Così, dopo la risposta a distanza con Tommaso Zorzi – il noto influencer apertamente omosessuale e ora concorrente del Grande Fratelli Vip che l’aveva attaccata e offesa – Heather Parisi è tornata in gioco, replicando all’ex conduttrice (assieme ad Alberto Matano) de “La Vita in Diretta”. La Parisi, via Twitter, ha voluto commentare una parte della risposta che la Cuccarini ha rivolto a Zorzi.

La risposta di Heather Parisi all’ipotesi “figlio gay” della Cuccarini

In particolare, si riferisce a quando la presentatrice ha dichiarato “È semplicemente il mio punto di vista su alcuni aspetti della vita. E lo esprimerei anche se avessi un figlio gay , che – sia chiaro – amerei profondamente come qualsiasi altro figlio” in merito alla sua contrarietà alla GPA (chiamata utero in affitto) e alle adozioni per le coppie dello stesso sesso. Nella replica, la showgirl statunitense ha affondato il colpo:

Se uno dice “se avessi un figlio gay lo amerei come qualsiasi altro figlio” (ma va?) e poi è contrario ad adozioni gay e matrimoni tra persone dello stesso sesso, non vuol dire che “non è allineato al politicamente corretto”. Vuol dire che è un omofobo, e pure un ipocrita. Punto.

E questo, per Heather Parisi, è solo l’ultimo di una lunga lista di interventi in cui ha criticato le affermazioni di Lorella Cuccarini. Una guerra che dura da ormai qualche anno per quanto riguarda la vita “da palcoscenico” ma che ultimamente si è orientata invece sulla comunità LGBT e sulla legge contro l’omotransfobia in esame alla Camera.