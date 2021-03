Lady Gaga Mania a Milano per “House of Gucci”, ma Patrizia Reggiani attacca: “Non ha voluto incontrarmi” (FOTO)

2 minuti di lettura

È Gaga-mania in Italia. Lo è dal 2008, in realtà, ma nelle ultime settimane Lady Gaga sta attirando l’attenzione delle cronache del nostro paese per via del suo ultimo progetto artistico. La popstar, che nel maggio scorso ha pubblicato l’album Chromatica, sta trascorrendo molto tempo fra Roma, la Valle d’Aosta e Milano per le riprese del film di Ridley Scott di cui sarà protagonista. House of Gucci il titolo, che ha come soggetto l’omicidio dell’imprenditore Maurizio Gucci.

Dopo le prime scene nella capitale, dove starebbe cercando una casa da acquistare in pieno centro storico, Lady Gaga è arrivata a Milano nelle scorse ore per le nuove registrazioni. L’artista, che interpreterà il ruolo di Patrizia Reggiani, è stata paparazzata insieme al “marito” Adam Driver. Set blindatissimo, ma non per gli smartphone degli studenti dell’Università degli Studi della città meneghina, dove Lady Gaga è apparsa con un look ispirato a quelli della mandante dell’assassinio di Maurizio Gucci. Voluminosi capelli castani, foulard legato in testa, ampio abito a quadretti. Nonostante il mascheramento, l’artista statunitense non è passata inosservata, tanto da essere presa d’assalto dai paparazzi anche nella sosta a Piazza Duomo.

Dopo aver mangiato un panzerotto, tra un ciak e l’altro, Lady Gaga ha deciso di ristorarsi in un bistrot milanese. Il proprietario del locale, per rendere omaggio alla presenza della star nel suo locale, ha consacrato la sedia scelta dalla donna con un cartello. “Qui si è seduta Lady Gaga“, la frase scelta per l’etichetta del cimelio, diventato virale su Twitter. Tra gli attestati di stima, tuttavia, c’è chi non ha apprezzato a pieno la trasferta a Milano di Lady Gaga. Parliamo proprio di Patrizia Reggiani, la donna di cui Lady Gaga veste i panni. L’ex moglie del presidente della maison di moda, condannata per il suo delitto, ha infatti dichiarato all’ANSA di non essere stata contattata dall’artista americana per un incontro privato: