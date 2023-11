Billie Eilish è la prima popstar con una borsa vegana

3 min. di lettura

Billie Eilish è il perfetto esempio di come unire tematiche importanti e cultura mainstream.

Lo riconferma dando volto a una nuova campagna pubblicitaria Gucci, curata dal nuovo direttore creativo Sabato De Sarno (che la celebra anche su Instagram, con un video behind the scenes dello shooting), e promuovendo la borsa vegana del brand. Una rivisitazione dell’iconica Horsebit 1955, che stavolta prende il nome di Demetra, realizzata con materiale animal free composto per il 75% da materie prime di origine vegetale. Collaborazione mossa dal rispetto per l’ambiente, il clima, e l’uomo, che vedrà anche il sostegno di Support+Feed, organizzazione intersettoriale senza scopo di lucro che sin dal 2020 si batte contro emergenza climatica, promuovendo un’alimentazione basata solo di vegetali.

Non è la prima volta che la star presta attenzione all’ambiente: l’aveva già fatto un anno fa, con Eilish, profumo 100% vegano, fatto con ingredienti naturali e non testato sugli animali, e l’ha ribadito nel 2021, durante la Conferenza delle Parti, la COP promossa dalle Nazioni Unite: “Quest’anno i nostri leader stanno decidendo le azioni globali necessarie per l’emergenza climatica ambientale in un decennio critico per il nostro pianeta. Dobbiamo stare uniti e far sentire la nostra voce per salvare il pianeta, non solo per noi, ma anche per le generazioni future”.

Eilish sovverte quello che ci aspettiamo da una popstar e dà ascolto ad un pubblico che cerca (anche) molto altro: niente coreografie mozzafiato, cambi d’abito, o ammiccamenti sexy, ma capi extra large, voce in falsetto, e canzoni che parlano di depressione, tentativi di suicidio, e pensieri intrusivi.

Sin dal suo debut album “WHEN WE ALL FALL ASLEEP WHERE DO WE GO?” nel 2019, Eilish ha contribuito a rendere ‘pop’ la salute mentale, ma senza romanticizzarla: al contrario, riuscendo ad esorcizzare quella paura, normalizzarla alla faccia di una società che ancora la stigmatizza, e condividerla con una schiera di fan che vogliono sentirsi ascoltatə e capitə sempre di più.

Quando Eilish è sexy, non lo è mai per soddisfare le aspettative o il desiderio dello sguardo maschile (anzi, se ne prende gioco anche in una delle sue canzoni più commoventi, Male Fantasy), ma lo fa sfidandolo e mettendo alla prova lo scrutinio che le donne si ritrovano a sorbire costantemente sui propri corpi.

“Perché indosso abiti larghi? Non voglio che la gente si faccia opinioni vedendo quello che c’è sotto” dichiarava nel 2019. Poi nel 2020, ha scelto di sbattersene: “Alcune persone odiano ciò che indosso, altre lo elogiano, alcune lo usano per offendere, altre per mortificarmi” ripete in Not My Responsability “Se indosso abiti comodi, non sono una donna. Se mi scopro, sono una sgualdrina. Anche se non hai mai visto il mio corpo, lo giudichi e mi giudichi. Ecco come sono nata, è ciò che volevi. Il mio valore si basa solo sulla tua percezione? O la tua opinione di me non è una mia responsabilità?”

La reazione dei social ha confermato le sue parole: dal bodyshaming a chi si è giocato la carta del sempre verde ‘lo fa solo per attirare l’attenzione‘.

Sì, la gente ancora si scandalizza quando le cantanti si spogliano. Chiedetelo pure ad Elodie.

Non sfuggita nemmeno alle accuse di queerbaiting (per il suo video Lost Cause, dov’era sommersa nel letto da altre ragazze). Ma qualche settimana fa ha dichiarato di essere attratta davvero delle donne. Non esattamente un coming out, ma più una riflessione ampia e sottile sulle insicurezze dell’appartenere al genere femminile, tra ammirazione e timori di vario tipo.

Mentre l’internet si scervella per decidere quale etichetta metterle addosso, Billie Eilish è simbolo di una generazione che vuole fare quello che vuole e non giustificarsi più.