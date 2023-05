Hunter Schafer al cinema con Anne Hathaway e Michaela Coel

0:00 Ascolta l'articolo

Foto: Paola Kudacki (Elle Uk)

Fan di Hunter Schafer alzate le antenne.

La magnetica star di Euphoria si unisce al cast di Mother Mary, al fianco di altre due regine del grande schermo, Anne Hathaway e Michaela Coel.

Il film, diretto da David Lowery e targato A24, seguirà la relazione tra una popstar (Hathaway) e una fashion designer (Coel) in una storia che è stata definita “un epico melodramma pop”.

La seconda svolta queer del 2023 per Coel e Hathaway, dopo Black Panther: Wakanda Forever (dove Coel interpreta una guerriera lesbica) e il thriller saffico Eileen, presentato al Sundace Film Festival 2023, con protagoniste Hathaway e Thomasin McKenzie.

Schafer dovrebbe interpretare Hilda, assistente del personaggio di Coel.

Non sappiamo molto altro di Mother Mary, se non che a curare la colonna sonora ufficiale saranno due titani del pop contemporaneo: Jack Antonoff (produttore di Taylor Swift, Lana Del Rey, Florence + The Machine, Lorde, e praticamente quasi ogni popstar vi venga in mente) e Charli XCX, regina dell’hyperpop, che scriveranno e produrranno insieme i brani per il personaggio di Hathaway.

Ma per Schafer si preannuncia un grande anno: oltre alla terza stagione di Euphoria, l’attrice e modella sarà anche nel cast del prossimo Hunger Games, The Ballad of Songbirds and Snakes (in arrivo nelle sale il 12 Novembre 2023), protagonista dell’horror Cuckoo, scritto e diretto da Tilman Singer, e avrà un cameo in AND di Yorgos Lanthimos.

