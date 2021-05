Hunter Schafer di Euphoria nuovo volto di Prada, lo spot girato da Xavier Dolan

< 1 minuto di lettura

22enne attrice esplosa in tv grazie al ruolo di Jules Vaughn nella serie HBO Euphoria, Hunter Schafer è ufficialmente diventata nuovo volto Prada. Non solo attrice ma anche modella, Hunter continua così a tracciare una strada di reale inclusione per le persone transgender nel mondo della moda, grazie alla nuova campagna della borsa Galleria di Prada.

La giovane ha già posato per artisti del calibro di Mugler, Calvin Klein e Vera Wang, prima di incrociare Xavier Dolan sul set di questo spot/cortometraggio, “riflesso dell’ossessione della nostra epoca per il passaggio, senza fine, da idea a idea”. Una sequenza di micro-narrazioni che catturano pensieri, amori, emozioni o sogni, in costante dialogo tra loro.

Abbracciando i codici e i topoi insiti nel mondo della moda, il film ha una purezza, un’ingenuità, una gioia. Schafer è la nostra eroina – una romantica, una giovane ragazza che immagina il suo posto nelle sue diverse fantasie.

Schafer, che ritroverà il ruolo di Jules nella seconda stagione di Euphoria, ha precedentemente parlato con orgoglio del suo status di persona trans nel mondo della moda, storicamente eteronormativo. Nel 2017, prima di darsi alla recitazione, diceva: “Mi piace che le persone sappiano che non sono una ragazza cis perché non è qualcosa che sono o sento di essere. Sono orgogliosa di essere una persona trans”.