I Kissed a Boy, primo trailer del dating show BBC per uomini gay condotto da Dannii Minogue

Arriverò il 14 maggio su BBCThree e BBC iPlayer I Kissed a Boy, primo storico dating show per coppie gay del servizio pubblico britannico. Dannii Minogue, sorella minore di Kylie, condurrà lo show, che vedrà 10 uomini in una villa in Italia, in Puglia.

10 uomini single che prima di dirsi anche solo una parola dovranno baciarsi, per poi iniziare a conoscersi e perché no, ad innamorarsi. Una sorta di antidoto a un mondo di reality TV che per decenni ha avuto al centro della sua narrazione relazioni eteronormative.

“Ho avuto il privilegio di essere coinvolta con la comunità LGBTQ+ per molti anni“, ha precisato Dannii Minogue. “Sono una fedele alleata e in cambio sono sempre stata accolta con un sostegno che sembra sempre un enorme abbraccio”. “È un onore presentare questo spettacolo e mostrare i miei muscoli come fata madrina/cupido nell’aiutare questi splendidi umani nella loro ricerca dell’amore.”

Nel 2017, Dannii Minogue si spese per l’approvazione del matrimonio egualitario in Australia, mentre più recentemente si è unita alla sorella Kylie Minogue per il World Pride di Sydney.

Minogue ha descritto I Kissed a Boy come “sexy e romantico“.

“La prima volta che si incontreranno, si baceranno“, ha aggiunto. “A quel punto viene per tutti loro il momento di conoscere la persona che hanno baciato e il motivo per cui sono stati accoppiati. Sono così orgogliosa della che BBC Three abbia reso possibile tutto questo. La porta è ora spalancata e le possibilità di inclusione ci sono“.

Vedremo mai I Kissed a Boy anche in Italia?

