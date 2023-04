0:00 Ascolta l'articolo 2 min. di lettura Scuro Chiaro

Dopo il successo internazionale di format come Love Island, Are You The One? e Love is Blind, sul canale britannico BBC Three è in arrivo un inedito dating show gay – I Kissed A Boy – nel quale per la prima volta 10 ragazzi single e dello stesso sesso dovranno entrare in una masseria in Puglia alla ricerca dell’amore.

“Non appena si incontrano, si baciano. Niente chiacchiere, nessun flirt, solo un momento degno di una commedia romantica che potrebbe semplicemente togliere il fiato“, con queste parole la BBC ha annunciato questo nuovo format che presto potremo vedere in onda sul loro canale interamente dedicato ai giovani tra i 16 e i 34 anni.

A condurre questo nuovo esperimento sociale ci sarà la cantante Dannii Minogue che sul suo profilo Twitter ha dichiarato: “In una Masseria da cartolina in Italia… tutto inizia con un bacio per 10 ragazzi alla ricerca dell’amore. I Kissed a Boy è il primo programma di appuntamenti gay nel Regno Unito ed è stato un piacere per me essere lì per aiutare questi ragazzi nella loro ricerca dell’amore“.

I Kissed A Boy: le dichiarazioni di Dannii Minogue

E proprio la Minogue lo scorso maggio in occasione del lancio di I Kissed A Boy aveva dichiarato: “Ci sono milioni di persone nel Regno Unito in cerca d’amore. E credo che l’amore sia per tutti. Quindi, sono entusiasta che uno spettacolo di appuntamenti gay entri nel mare di altri spettacoli di appuntamenti che esistono in TV da anni“.

“Sono stato una fedele alleata della comunità LGBTQ+ da quando ho memoria. I miei amici intimi sanno che il titolo di lavoro dei miei sogni sarebbe quello di essere Cupido, quindi questo mi dà quella sensazione di amore dentro, solo per farne parte. Speriamo che ci sia amore, sigillato con un bacio“, aveva aggiunto fomentando il già abbondante interesse del pubblico attorno a questo nuovo show.

Ma cosa sappiamo di I Kissed A Boy? Al momento, secondo alcune testate britanniche, il dating show gay dovrebbe essere composto da 8 episodi e dovrebbe andare in onda su BBC Three e BBC iPlayer. Ancora, però, non è stata rilasciata la data d’uscita.

Non ci resta dunque che continuare a monitorare i loro profili social per scoprirne di più!

