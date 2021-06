“La libertà parte da casa”, lo spot per il Pride di Idealista con il papà gay-friendly è bellissimo (e virale) – VIDEO

< 1 minuto di lettura

“Prima cosa: vai piano, niente messaggini e tieni le mani sul volante. Poi a casa all’1.30, non un minuto di più, e comportati bene, sennò ti faccio un m…”. Sono le raccomandazioni che un papà fa al proprio figlio prima della classica uscita serale, rilette da Idealista nel mese in cui tutto il mondo si celebra l’orgoglio LGBTQ+. La nota piattaforma di annunci immobiliari ha diffuso in rete lo spot per il Pride Month, che in poche ore ha conquistato i social, anche grazie alla ricondivisoni su TikTok.

Le parole del papà protagonista del promo vengono pronunciate ad un ragazzo (interpretato da Federico Milan, ballerino di Amici di Maria De Filippi), che recita la parte del fidanzato del giovane figlio (è Marco Cinelli, quasi 200.000 follower su TikTok), pronto a scendere in strada per manifestare per i propri diritti e sfilare in corteo. “Uè, copritevi!“, il monito finale ai due da parte del genitore, che ricorda alla coppia di indossare come mantello la tradizionale bandiera arcobaleno. L’allusione, oltre al classico invito a tenersi protetti dal freddo, è probabilmente al messaggio contrario, con riferimento ai casi di omofobia domestica che hanno dominato le cronache negli ultimi mesi, per cui il messaggio da intendere in senso di vergogna.

Leggendo commenti pubblicati in rete da chi ha visto lo spot di Idealista, ciò che è stato apprezzato maggiormente è l’intento di mettere in scena un semplice momento di quotidianità famigliare, che tuttavia ancora troppi ragazzi e ragazze non eterosessuali non hanno la possibilità di vivere. “Il mondo che vorrei”, fra i messaggi più ricorrenti, che si alternano a coloro che ritengono che possono bastare anche trenta secondi, quanto dura lo spot, per sensibilizzare su temi come l’inclusività, l’accettazione e il valore della diversity.