Il Borgo delle Perse, domenica 19 Giugno evento speciale con Ella Bottom Rouge e Sara Brown

È nata da poche settimane ma è già diventata un must dell’estate LGBTQIA+ milanese: si tratta de Il Borgo Delle Perse, serata domenicale estiva queer.

Presso la location (il Grace Club, in zona Monumentale a Milano, in via Messina 38), avrà luogo domenica 19 Giugno dalle 19, un evento speciale di Gay.it in partnership con Lelo, il marchio di design di prodotti per la vita intima, con ospiti le performer queer Ella Bottom Rouge e Sarah Brown. L’ingresso è libero.

Il nome Borgo Delle Perse è un omaggio alla gloriosa serata domenicale del Borgo Del Tempo Perso, riveduta e corretta con un twist (auto)ironico in pieno stile Paolo Sassi.

Il vulcanico imprenditore di Leccomilano e di altri locali di Porta Venezia è l’ideatore della serata già divenuta il must della domenica sera LGBTQIA+ a Milano, grazie anche alla media partnership con MTV Italia e Gay.it.

Ampio giardino, terrazza, piste coperte e scoperte, l’ideale insomma per le calde domeniche estive lgbtq+, dall’ora dell’aperitivo -con un ricco buffet-; la serata prosegue con i DJ set programmati a partire dalle 20 fino a mezzanotte circa, con alcuni dei nomi più seguiti del clubbing: domenica 19 suoneranno MARIVEN, Narcissus Dj, Tony FD.

I’m the Sex Toy è il concept dell’evento sviluppato da Gay.it insieme a Lelo, brand di sexual wellbeing, e coinvolge le più interessanti performer queer del momento. Per l’occasione insieme.

Ella Bottom Rouge – qui la nostra intervista, è l’artista di burlesque queer più amata dal mondo LGBTQIA+. Studia come attrice e regista e quando scopre il burlesque ne rimane affascinata. Il suo percorso ha fatto sì che, come un diamante dalle mille sfaccettature, lo stile di Ella divenisse un mix esplosivo di Burlesque, danze orientali, un tocco di fetish e un pizzico di comedy, capace di catturare l’audience dall’inizio alla fine.

Sara Brown, è una performer, attrice, ballerina, regista e queer e femme non binaria, autrice di spettacoli dal vivo, teatro e cinema in Italia, Portogallo e Spagna.

La sua pratica performativa è costruita attorno alla questione di come l’erotismo umano può essere fortemente influenzato da teorie e pratiche queer. Affronta temi come identità, genere e sessualità, spesso mescolati con immaginari legati al mondo dell’infanzia.

Durante la stessa serata un evento nell’evento: gli anni del Leccomilano che per l’occasione si trasferirà al Borgo con tutto lo staff.

LELO, il brand di prodotti di design per la vita intima partner dell’evento

LELO, brand leader nel settore dei sex toys, vuole celebrare la sessualità nel suo complesso, libera da stereotipi e tabù, ponendo l’attenzione sulla consapevolezza sessuale e sul diritto di espressione di ognuno.

LELO ha molto a cuore la diffusione di una cultura inclusiva e di una sessualità rispettosa ma anche curiosa e libera da pregiudizi, e si impegna a promuovere il dialogo, partecipandovi attivamente, per la creazione di una società protettiva e rispettosa della sessualità individuale.

Lelo ha fatto dei sex toys un prodotto di design raffinato grazie anche ad un immagine molto sofisticata ed accattivante. Qui alcuni scatti dall’ultima campagna di comunicazione.

