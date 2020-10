Il Rito delle Streghe, anche una strega trans nel sequel di Giovani Streghe

Se negli Usa uscirà direttamente in VOD, Il Rito delle Streghe, scritto e diretto da Zoe Lister-Jones, sarà nelle sale italiane da giovedì 29 ottobre.

Il film, prodotto da Sony Pictures e dalla Blumhouse, non è altro che il seguito del cult horror del 1996, Giovani Streghe, all’epoca interpretato da Robin Tunney, Neve Campbell, Fairuza Balk e Rachel True.

Ebbene la regista Zoe Lister-Jones ha anticipato che in questo nuovo capitolo ci sarà spazio anche per una giovane strega trans, interpretata dall’attrice MtoF Zoey Luna, già vista in Pose e qui negli abiti di Bruja Lourdes, potente strega. La Jones ha sottolineato a Cinema Blend come per lei fosse “importante” che il film rappresentasse anche la comunità trans.

“C’è anche una strega trans, quindi ci sono alcuni argomenti sulla trans inclusività e sul femminismo intersezionale. Penso che includere una voce trans in questo gruppo di giovani donne sia stato davvero importante per me”. La regista ha poi confessato di aver sempre visto il titolo originale come un film “in anticipo sui tempi”, grazie proprio alla sua intersezionalità. La pellicola del 1996 ruotava attorno a quattro liceali che scoprono l’arte della stregoneria, senza bypassare argomenti come il razzismo, l’immagine di sé e il classismo.

Questo sequel è invece ambientato ai giorni nostri, con la regista intenzionata a mostrare donne diverse “in tutta la loro gloria”. “Si tratta davvero di donne nella comunità che si sostengono a vicenda, piuttosto che rivoltarsi l’una contro l’altra”. Nel cast Cailee Spaeny, Gideon Adlon, Lovie Simone, Zoey Luna, Nicholas Galitzine, Michelle Monaghan e David Duchovny. Protagoniste quattro aspiranti giovani streghe che riescono ad ottenere più di quanto desiderano grazie a poteri occulti con i quali, però, dovranno fare i conti.