Interrompe la partita di softball per chiedere all’amata di sposarla, l’emozionante video Ã¨ virale

“La proposta più epica che potessi mai sognare”. Così Jacinta Comande ha commentato su TikTok quanto capitato nel pieno di una partita di softball. L’amata Sara Riou era in campo a giocare quando è caduta in terra, stringendosi il ginocchio. Apparsa dolorante, Sara è stata subito soccorsa da Jacinta, che è corsa in campo per vedere cosa fosse successo. Ed è qui che la proposta di matrimonio si è concretizzata.

Perché Riou, che ha finto l’infortunio con la complicità di arbitro e compagne di squadra, si è inginocchiata e si è proposta. La coppia di Perth, in Australia, è stata travolta dagli applausi degli spettatori presenti sugli spalti. Jacinta e Sara stanno insieme da due anni. Successivamente, sempre su TikTok, Comande ha confermato che anche l’allenatore della squadra di softball di Riou sapeva del ‘tranello’ ideato dalla compagna, con tutti i parenti e i loro amici sugli spalti.

Prima di proporsi, Riou ha chiesto e ottenuto la ‘benedizione’ del padre di Jacinta, che via Daily Mail ha ricostruito quanto accaduto. “Sara mi aveva detto che era una partita molto importante e che aveva invitato tutti i nostri amici e la famiglia. Non sospettavo nulla, e quando è caduta infortunata ero ovviamente molto preoccupato per lei“. Ha aggiunto che in seguito “è tornata sugli spalti come una donna fidanzata” e che la squadra ha ripreso a giocare. Il video solo su TikTok ha raccolto due milioni di like.

La proposta “epica” della coppia è diventata realtà quattro anni dopo il via libera australiano al matrimonio egualitario, approvato nel dicembre del 2017 dopo un autentico boom referendario.

