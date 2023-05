Irlanda sotto choc, 14enne brutalmente picchiato “perché gay”. Arrestati 3 adolescenti

0:00 Ascolta l'articolo

Tre adolescenti sono stati arrestati nell’ambito di un’indagine relativa ad una brutale aggressione omofoba che ha coinvolto uno studente di 14 anni. Il filmato del pestaggio è stato pubblicato su Twitter all’inizio di questa settimana. Il video, presto diventata virale, mostrava un branco di adolescenti mentre prendevano ripetutamente a pugni un ragazzo, colpendolo in faccia e a calci sul ventre mentre giaceva impotente per terra.

La polizia irlandese ha confermato che l’alunno ha subito “gravi lesioni facciali“. È stato portato all’ospedale Nostra Signora di Lourdes a Drogheda, nella contea di Louth. Tre minorenni sono stati fermati e arrestati nella zona di Navan. Tutti e tre sono attualmente detenuti.

Leo Varadkar, primo ministro irlandese dichiaratamente gay, ha pubblicamente espresso la propria vicinanza al ragazzo aggredito.

“Voglio inviare la mia solidarietà al giovane che è stato ferito in questo modo. Voglio dirgli che la vita poi migliora. È molto triste che ancora oggi le persone debbano subire violenza e bullismo a scuola. Ma non bisogna arrendersi. È triste constatare che al giorno d’oggi ci sia ancora questo tipo di bullismo e violenza nelle nostre scuole”.

Un membro della famiglia del 14enne ha riferito a PinkNews di aver condiviso la clip del pestaggio per “fare pressioni sulle autorità”, affinché intervenissero. Il ragazzo, a detta dei famigliari, sarebbe stato ripetutamente “molestato perché gay“.

“Si ritiene che loro [gli altri studenti] lo abbiano attaccato solo perché lo considerano sbagliato e lo odiano perché è gay”, ha aggiunto uno dei parenti.

LMETB, il consiglio che sovrintende la scuola, ha dichiarato ad Attitude: “LMETB è a conoscenza di un incidente avvenuto a Navan lunedì scorso. La questione è attualmente oggetto di indagine da parte di An Gárda Sióchána. Sono stati effettuati diversi arresti. Importanti procedimenti disciplinari sono stati avviati anche a livello scolastico e si attende l’esito del giusto processo. LMETB non può offrire ulteriori commenti in questo momento”.

Nella cattolicissima Irlanda l’omosessualità è stata depenalizzata 30 anni fa, nel 1993. Nel 2015 il matrimonio egualitario, così come l’adozione per le coppie dello stesso sesso, è diventato legale grazie ad uno storico referendum, che ha visto il popolo irlandese votare a favore dell’uguaglianza matrimoniale. Come annunciato ad inizio 2023, l’Irlanda vuole diventare “il Paese migliore in Europa per le persone LGBTQ+”.

