Isola 2021, Andrea Cerioli nuovo naufrago: la gallery social dell’ex tronista

< 1 minuto di lettura

Un nuovo naufrago è ieri sera sbarcato in Honduras, sull’Isola dei Famosi. Il 31enne Andrea Cerioli, ex tronista di Uomini e Donne ed ex concorrente del Grande Fratello, planato su Playa Palapa con tutti i suoi tatuaggi, il milione e mezzo di fan Instagram a dargli forza e un fisico particolarmente apprezzato ad inquadrarlo esteticamente.

Con Awed e Gilles Rocca in nomination, proprio Andrea potrebbe ritagliarsi uno spazio importante all’interno del reality di Canale 5, con i suoi follower in attesa di poterlo ammirare in costume h24. Nell’attesa, abbiamo raccolto dal suo profilo Instagram un po’ di foto del bel Cerioli in intimo e in spiaggia, con tanto di nudo artistico dal suo passato social. Da vedere dove? Nella gallery in testa al post.