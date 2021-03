Isola 2021, scopriamo (in tutti i sensi) Gilles Rocca – la gallery social

2 minuti di lettura

Trionfatore dell’edizione 2020 di Ballando con le Stelle, e poco più di un anno fa diventato celebre grazie ad una casualità accaduta al Festival di Sanremo, Gilles Rocca è uno dei concorrenti dell’Isola dei Famosi 2021, pronta a partire lunedì prossimo, con Ilary Blasi alla conduzione, Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi tra gli opinionisti.

37enne romano, ex calciatore, modello e attore, Rocca è esploso in tv grazie a Bugo e Morgan. Gilles venne infatti inquadrato dalle telecamere Rai di Sanremo 2020 durante l’indimenticato scontro sul palco dell’Ariston. Dietro le quinte a lavorare come fonico per il padre, Gilles divenne immediatamente icona social. In tanti si chiesero chi fosse quel bellissimo ragazzo. Detto, fatto, perché dopo pochi giorni Rocca divenne volto quotidiano su Rai2, al cospetto di Caterina Balivo. Poi è arrivato l’occhio attento di Milly Carlucci, che l’ha voluto come concorrente di Ballando con le Stelle, da dove è uscito trionfatore.

Nel suo passato d’attore anche ruoli in Distretto di Polizia, Rimbocchiamoci le maniche, I Cesaroni e Don Matteo, senza dimenticare l’esperienza da regista, che nel 2019 l’ha visto vincere il Premio Troisi per il miglior cortometraggio. Ora una nuova esperienza, in un reality estremo, ovvero l’Isola dei Famosi, dove dovrà sfidare la fame, i mosquitos, gli altri naufraghi (come Simone Paciello in arte Awed) e i più che probabili scazzi di Ilary Blasi. Nell’attesa, iniziamo a goderci quel che potremo ammirare una volta in Honduras. Il suo fisico.

ISOLA DEI FAMOSI 2021 – CONCORRENTI

Paul Gascoigne, ex calciatore

Elisa Isoardi, conduttrice

Awed, youtuber

Brando Giorgi, attore

Vera Gemma, figlia di Giuliano

Drusilla Gucci, ereditiera e modella

Carolina Stramare, ex Miss Italia

Akash Kuhmar, modello

Visconte Guglielmotti

Valentina Persia, comica

Angela Melillo, soubrette

Gilles Rocca, ex vincitore Ballando con le Stelle

Roberto Ciufoli, attore

Francesca Lodo, soubrette

Daniela Martani, ex concorrente Grande Fratello

Beppe Braida, comico