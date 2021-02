Isola 2021, conosciamo Simone Paciello (Awed) – la gallery social

< 1 minuto di lettura

Ieri vi abbiamo presentato i potenziali concorrenti dell’Isola dei Famosi 2021, pronta a partire a metà marzo su Canale 5. Tra i tanti c’è anche Simone Paciello, Youtuber conosciuto on line con il nome di “Awed”. 24enne di Napoli, Simone ha oltre un milione e 600.000 follower su Instagram.

Tra i quasi 1000 post pubblicati c’è anche un’immagine marchiata d’arcobaleno, quando a fine giugno del 2020, per celebrare il Milano Pride, utilizzò il proprio volto per una campagna della Durez. “L’amore sboccia tra persone, non tra sessi. Perché porsi dei limiti?”, scrisse Simone, nel giorno del primo Pride on line causa pandemia.

Dopo aver partecipato a due stagioni di Social Face, programma di Sky Uno, è poi sempre più diventato volto televisivo. Nel suo passato una lunga storia d’amore con Ludovica Bizzaglia, attrice di Un posto al Sole conosciuta sul set del film Un Natale al Sud. Ora Simone potrà farsi conoscere al grande pubblico della tv generalista grazie al reality Mediaset, anticipato sui social da una ricca gallery di immagini in costume.