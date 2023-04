0:00 Ascolta l'articolo 2 min. di lettura Scuro Chiaro

Le nomination di ogni reality sono il momento di maggior tensione sia per i concorrenti che per i telespettatori da casa.

Questa volta, però, Cristina Scuccia è riuscita a lasciare tutti senza parole perché, quasi a voler anticipare le possibili proteste che sarebbero potute nascere dalla sua votazione contro la coppia formata da Alessandro Cecchi Paone e il fidanzato Simone Antolini, ha lanciato un messaggio d’amore universale.

“Rispetto agli altri, con queste persone ho meno feeling. Non ci siamo ancora incrociati tanto. Non ci siamo conosciuti ancora tanto e allora per questo nomino Alessandro e Simone”, ha dichiarato l’ex Suor Cristina a Ilary Blasi per poi fare una richiesta particolare: “Posso fare una premessa?“.

Isola dei Famosi 2023: le parole di Cristina Scuccia

Ovviamente la conduttrice le ha lasciato la parola e ciò che ne è venuto fuori è stato un bel messaggio nei confronti delle coppie LGBTQI+:

“Non è assolutamente legato alla mia fede ma anzi io credo nell’amore, di ogni forma, purché si sparga amore nel mondo. L’amore non ha confini. Quindi non c’entra nulla questa cosa con la mia fede. Io credo che Dio è amore. Non è un giudice. Dio accoglie tutti così come siamo, quindi al di là delle nostre scelte, al di là di tutto. Quindi spargiamo amore nel mondo, amiamoci. Non abbiate paura di amare“.

Parole che hanno subito innalzato un’ondata d’affetto da parte di tutta la comunità LGBTQI+ nei confronti di Cristina che, con questo messaggio, ha conquistato anche l’apprezzamento di Vladimir Luxuria. L’opinionista, infatti, ha rimarcato l’importanza di questo gesto in un momento storico in cui le persone di fede tendono ancora a non appoggiare l’amore omosessuale, definendolo il più delle volte come “sbagliato” e “contro natura”.

Che sia dunque l’inizio di una piccola rivoluzione gentile? Al momento non è dato saperlo ma sicuramente in un futuro potremo dire che anche Cristina Scuccia avrà fatto la sua parte in un mondo in cui la religione ha ancora paura di alcune sfaccettature dell’amore.

