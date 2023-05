0:00 Ascolta l'articolo 2 min. di lettura Scuro Chiaro

L’Isola dei Famosi 2023 è giunta alla sua quinta settimana e tra un ritiro e l’altro dei naufraghi, a causa di alcuni problemi di salute, non abbiamo ancora assistito a nessuna eliminazione definitiva tra i concorrenti finiti al televoto.

Tra questi c’è anche l’ultimo arrivato Gian Maria Sainato che, non essendo riuscito a conquistato il favore del pubblico, è stato battuto dai suoi compagni di viaggio ed è stato costretto – in occasione della quinta puntata del reality show, andata in onda lunedì 15 maggio su Canale 5 – ad abbandonare Playa Tosta per approdare sull’Isola di Sant’Elena.

Qui il giovane modello e volto noto della tv ha rincontrato l’attore Christopher Leoni che se da un lato lo ha accolto con piacere dall’altro, per il suo modo di fare e soprattutto di vivere questa esperienza in Honduras, gli ha fatto sentire la mancanza di tutti gli altri naufraghi.

Così, Gian Maria in un momento di crisi ha deciso di sfogarsi con lo Spirito dell’Isola dichiarando di sentirsi solo ma allo stesso tempo di essere pronto ad affrontare tutte le nuove insidie per vivere a pieno questa esperienza da naufrago.

“Devo dire che una volta arrivato qui sull’Isola di Sant’Elena mi sono trovato un po’ spaesato, un po’ perso. Mi sento un po’ solo anche se c’è Christopher su quest’isola. Però, voglio dire, lo spirito del naufrago ce l’ho dentro e non lo abbandono quindi resisterò“, ha raccontato Gian Maria a poche ore dal suo sbarco sull’Isola di Sant’Elena.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L’Isola dei Famosi (@isoladeifamosi)

Isola dei Famosi 2023: l’esperienza di Gian Maria Sainato come naufrago

Il suo, d’altronde, è stato un percorso un po’ tortuoso: dopo aver realizzato il servizio fotografico Gian Maria non ha potuto fare il suo ingresso in gioco perché convocato come riserva. Il suo ingresso ufficiale è avvenuto quindi soltanto quando l’ex Miss Mondo Italia Claudia Motta ha dovuto abbandonare l’Isola dei Famosi 2023 per via di un infortunio.

Da quel momento in poi Gian Maria Sainato si è ritrovato a dover condividere lo spazio con persone che non sempre sono state carine nei suoi confronti tanto da diventare sin da subito protagonista di alcune accese discussioni. Una tra tutte quella con i due speaker Marco e Paolo.

Forse proprio questo suo ingresso a posteriori e i continui litigi non gli hanno permesso di riuscire a conquistare il cuore del pubblico di Canale 5 che all’ultimo televoto ha votato per la sua eliminazione.

Non ci resta dunque che continuare a seguirlo in questa sua nuova avventura sull’Isola di Sant’Elena per scoprire come se la caverà in questa nuova veste, condividendo lo spazio vitale con un naufrago molto complicato come Christopher. Ce la farà a sopravvivere o getterà la spugna?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L’Isola dei Famosi (@isoladeifamosi)

© Riproduzione Riservata