Isola dei Famosi 2023, che fine ha fatto Gian Maria Sainato?

Che fine ha fatto Gian Maria Sainato? È questa la domanda che tutti si fanno da qualche settimana a questa parte.

Il giovane content creator e volto noto del piccolo schermo, infatti, secondo i bene informati, sarebbe dovuto approdare in Honduras per partecipare alla nuova edizione dell’Isola dei Famosi 2023. Ma così non è stato…

In occasione della prima puntata, andata in onda lunedì 17 aprile 2023, al contrario di quanto ci si aspettava il giovane non ha fatto il suo ingresso nel reality show di Canale 5, facendo dunque compagnia a tutti gli altri esclusi, ovvero le sorelle Elga e Serena Enardu, l’avvocato Luca Di Carlo (famoso per il suo legame con Cicciolina) e Gianmarco Onestini (fratello del più noto Luca Onestini).

Al suo posto, come quota bonitos, sarebbero arrivati il personal trainer Luca Vetrone e il modello Jhonatan Carrillo, eliminato al televoto flash proprio in occasione della prima puntata.

In molti hanno quindi cominciato a ricercare risposte a questo quesito che prontamente sono arrivate dal collega Enrico Dandolo, firma di Dagospia. Egli, infatti, ha svelato di come dietro a questa decisione ci sarebbe ancora una volta la nuova linea editoriale imposta dall’amministratore delegato di Mediaset Pier Silvio Berlusconi in seguito ai numerosi scivoloni accaduti nell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Insomma, un scelta dovuta per far sì che non si ripetesse il trash cui ci aveva abituati Alfonso Signorini.

Gian Maria Sainato: sbarcherà oppure no all’Isola dei Famosi 2023?

Eppure, in occasione dell’intervista rilasciata a Verissimo da Ilary Blasi – andata in onda domenica 16 aprile 2023 – Silvia Toffanin aveva mostrato delle immagini tratte dal backstage del servizio fotografico di Tv Sorrisi e Canzoni nelle quali appariva proprio l’assente Gian Maria Sainato. Un caso fortuito o c’è qualcosa di più?

Al momento non è dato saperlo anche se in molti sui social, dove però – si sà – la fantasia regna sovrana, hanno ipotizzato che Sainato possa essere comunque sbarcato in Honduras come riserva e che dunque presto possa fare il suo ingresso all’Isola dei Famosi 2023 come naufrago ufficiale di questa edizione.

A confermare questa ipotesi, per esempio, ci potrebbe essere il fatto che da qualche tempo il giovane ha smesso di pubblicare stories sul suo profilo Instagram. Una piccola accortezza che però potrebbe essere stata imposta dalla produzione per far sì che il pubblico non si accorga della sua presenza sull’Isola.

Congetture o meno, al momento non è dato saperlo! Non ci resta dunque che continuare a seguire l’Isola dei Famosi 2023 per scoprire se il nostro caro Gian Maria Sainato farà il suo ingresso in Palapa o se invece dovremo abituarci alla sua assenza nella speranza che possa essere scelto in futuro per qualche altro reality show!

