Chi è Jacopo Tissi nominato étoile del Bolshoi – Gallery

3 minuti di lettura

Jacopo Tissi racconta di come, già all’età di cinque anni, ballava continuamente in giro per casa. Poi un giorno, ancora bambino, vide un balletto classico in tv. Senza alcuna remora, Jacopo chiese ai suoi genitori di iscriverlo a un corso di danza. Così narra la leggenda di un ragazzo che, da poche ore, è entrato nella storia. Primo italiano nella storia ad ascendere a ruolo di primo ballerino solista, dunque étoile del Teatro Bolshoi di Mosca, uno dei templi più blasonati della danza mondiale. Nel 2017, in una intensa intervista a DanzaEffeBi tutta da leggere, Jacopo dice:

Il mio avvicinamento alla danza è stato molto particolare, quasi casuale direi, dopo aver visto un balletto in televisione, ho chiesto ai miei genitori di potermi iscrivere al corso di danza classica del paese. Ho studiato cinque anni a Landriano con Valentina Marchionni e a undici anni ho deciso di fare l’audizione per entrare nella Scuola di Ballo del Teatro alla Scala.

Jacopo Tissi nasce sotto il segno dell’Acquario il 13 Febbraio 1995 a Landriano (PV) e già a 11 anni entra nell’accademia della Scuola di Ballo del Teatro alla Scala di Milano. “La cosa più difficile è stata frequentare l’accademia e insieme studiare al liceo linguistico” racconterà in seguito. È l’inizio di una carriera folgorante.

Nel 2014 si diploma sotto l’egida di Frédéric Olivieri e Leonid Nikonove, e con Maurizio Vanadia come insegnante.

Alto 190 cm, bellissimo e adorato dalla critica mondiale per la sua leggiadria ed eleganza, nella stagione 2014-15 Jacopo entra – appena diplomato – nel Vienna State Ballet per la direzione di Manuel Legris. Poi nel 2015-16 è nuovamente in Italia, solista aggiunto a La Scala, diretto da Makhar Vaziev, con i ripetitori Vladimir Derevianko ed Olga Chenchikova. Il mondo si accorge di lui e la critica inizia a paragonarlo all’acclamato Roberto Bolle.

Nel 2017 la svolta. Dal teatro alla Scala di Milano, Jacopo giunge al Bolshoi di Mosca come primo ballerino, grazie anche al maestro Makhar Vaziev, già direttore del balletto de La Scala, il quale, trasferitosi a Mosca, ha voluto Jacopo con sé. Un sodalizio artistico che ha permesso al talento di Jacopo di continuare ad evolversi sotto l’ala protettiva del carismatico Vaziev. A proposito del Bolshoi e della Russia, Jacopo dirà:

La Russia supporta moltissimo il balletto, il Bolshoi e la cultura in generale,. Questo consente agli artisti di avere una grande possibilità di arricchirsi.

Nel 2018 Tissi – già ormai una star – torna a La Scala con il Boloshoi per interpretare la Bayadère, poi nel 2019 è ospite al Royal Ballet di Londra nel Romeo e Giulietta di MacMillan, con Marianela Nunez nel ruolo di Giulietta.

A proposito dei suoi idoli, fonti di ispirazione, Jacopo cita Barishnikov, Nureyev, Vladimir Vasiliev, Soloviev, Liepa.

Il 31 Dicembre 2021, al termine dell’esibizione nel ruolo del Principe nello Schiaccianoci di Yuri Grigorovich in coppia con Eleonora Sevenard, a Jacopo viene comunicata la grandiosa notizia: è promosso étoile del Bolshoi, ed è il direttore del ballo e suo massimo mentore Makhar Vaziev a comunicarglielo. Un traguardo che il ragazzo definisce inimmaginabile. Passerà qualche giorno, prima che il mondo ne venga a conoscenza. È di poche ore fa, 6 Gennaio 2021, l’ufficializzazione del Teatro Bolshoi. Jacopo Tissi è il nuovo étoile. Da pochi minuti, quando scriviamo, Jacopo ha rilasciato questo commosso post su Instagram:

E su instagram Jacopo mantiene un dedicato e appassionato focus sulla danza. Magnifici ritratti della sua silhouette sospesa in aria su vari palcoscenici, foto di allestimenti e allenamenti, qualche ritratto di colleghe e colleghi, forse amici, sparute immagini di vita privata, relax e vacanze. Qua e là, di tanto in tanto, la presenza di Leo, un dolcissimo pomeranian a cui visibilmente Jacopo dedica affetto e attenzione.

© Riproduzione Riservata