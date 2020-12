Roberto Bolle confessa: “Raccontare la mia sessualità? Non è nella mia natura”

In attesa di tornare in tv, aprendo l’anno con lo show Danza con me su Rai 1, Roberto Bolle è stato intervistato da Vanity Fair. Il ballerino, che negli ultimi giorni ha destato l’interesse dei media per lo scontro avuto con l’inviato di Striscia La Notizia Valerio Staffelli, ha parlato della sua vita in scena e fuori dal teatro, quando appende le scarpette e rimane semplicemente Roberto. Di fronte ai numerosi e insistenti pettegolezzi che da anni toccano la sua sessualità, Roberto Bolle ha affermato:

Lo spazio che va oltre il palco, quando il sipario si chiude, per me è molto importante, personale e assolutamente privato. Ho sempre tentato di custodirlo gelosamente. Non dico che debba essere importante per chiunque allo stesso modo, ma per me lo è. Sono ovviamente tutti liberissimi di raccontare i propri amori e la propria sessualità, ma non è la mia natura e non lo sarà mai. Ho sempre cercato di distinguere la mia immagine privata da quella pubblica e ho ferma intenzione di continuare a farlo.

Nel 2009, Roberto Bolle avrebbe confessato di essere omosessuale in un’intervista concessa al magazine francese Numéro Homme. Dopo aver smentito quelle affermazioni, giudicate decontestualizzate e frutto della scarsa padronanza della lingua straniera, l’artista ha sempre scelto di mantenere un profilo basso, separando carriera pubblica e vita privata:

Il mio privato è privato come quello di chiunque altro e non credo servano parole in più. Ho sempre parlato con la danza e non sento di dover dire altro o fare chissà quale rivelazione. Poi, certo, esistono le violazioni del privato. Violazioni che ho sempre combattuto e che spesso sconfinano nell’invasione e nell’abuso. Violazioni che ho sempre considerato arbitrarie e illegittime. Esistono le fotografie rubate. Esiste la curiosità morbosa che non fa bene a nessuno e non è ciò che le persone e i giornali dovrebbero cercare da me.

Senz’altro nobili, le intenzioni di Bolle non sembrano frenare l’interesse della stampa nei suoi riguardi, considerata la popolarità di cui il ballerino gode in Italia e all’estero. La scorsa estate, ad esempio. Roberto Bolle è stato fotografato in compagnia di quello che molti ritengono essere il suo attuale compagno, il direttore creativo Daniel Lee.