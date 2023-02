Tutti i coming out nel mondo del calcio professionistico maschile dagli anni 90 a oggi

0:00 Ascolta l'articolo

Negli ultimi anni, sempre più calciatori professionisti hanno deciso di fare coming out, condividendo la loro storia con il mondo e contribuendo a creare un ambiente di maggiore accettazione e comprensione per la comunità LGBTQ+ nel mondo dello sport.

Dalla tragica vicenda di Justin Fashanu, il primo calciatore professionista a fare coming out negli anni 90′, a Jakub Jankto, il giovane calciatore ceco che ha fatto coming out nel 2022, ne è passata di acqua sotto i ponti.

Oggi, i calciatori di tutto il mondo si stanno unendo alla lotta contro l’omofobia e la discriminazione nello sport, spianando la strada per le future leve dello sport professionistico internazionale.

In questo articolo, esploreremo alcuni dei più significativi coming out nel calcio professionistico, e l’impatto che hanno avuto sul mondo dello sport e sulla comunità LGBTQ+.

Il primo coming out del calcio professionistico: la tragica storia di Justin Fashanu

Fashanu fu il primo calciatore professionista a fare coming out negli anni 90’. Purtroppo, il suo coraggio non è stato accolto positivamente. Dopo aver raccontato la sua storia, Fashanu ha subito discriminazioni e insulti omofobi da parte di altri giocatori, tifosi e media.

La sua carriera calcistica ne è stata influenzata negativamente, e il professionista ha avuto difficoltà a trovare una squadra disposta ad accoglierlo. Inoltre, la sua famiglia lo ha abbandonato, ostracizzandolo e incrementando ulteriormente la sua fragilità emotiva.

Purtroppo, la situazione è peggiorata quando Fashanu è stato accusato di molestie sessuali da parte di un adolescente negli Stati Uniti. Anche se la vicenda non ha mai portato ad alcuna condanna, Da qui, subito ulteriori discriminazioni e persecuzioni da parte dei media e del pubblico. Questa situazione ha portato il calciatore a un drammatico declino mentale e fisico, culminato nel suo suicidio nel 1998.

“Mai e poi mai ho stuprato quel giovane. Abbiamo avuto un rapporto consensuale, dopo di che lui la mattina dopo mi chiese del denaro che non gli diedi. ‘Aspetta e vedrai’, mi disse, e se ne andò. Spero che il Gesù che amo mi accolga: infine, troverò la pace”.

Il tedesco Thomas Hitzlsperger e il coming out solo dopo il termine della carriera

Thomas Hitzlsperger, ha osato fare poi coming out ufficialmente solo più di dieci anni dopo, nel 2014, diventando il primo calciatore di alto livello in Germania ad ammettere la propria omosessualità.

Hitzlsperger ne aveva parlato durante un’intervista al quotidiano tedesco Die Zeit, dichiarando di voler contribuire a creare un ambiente di maggiore accettazione e comprensione nel mondo dello sport.

Le reazioni al coming out di Hitzlsperger sono state prevalentemente positive, con molte persone che hanno elogiato il suo coraggio e la sua sincerità. Tuttavia, ci sono state anche reazioni negative, con alcune persone che hanno criticato Hitzlsperger per essersi esposto solo dopo aver concluso la sua carriera calcistica.

L’americano Collin Martin e il primo coming out sui social

Collin Martin, calciatore professionista americano, ha fatto coming out nel 2018, diventando il secondo giocatore della Major League Soccer a farlo. Martin ha condiviso la sua verità sui social media, dichiarando di voler essere un modello positivo per i giovani giocatori LGBTQ+ e contribuire a creare un ambiente d’inclusione e di accettazione all’interno del mondo dello sport.

Il coming out di Martin è stato accolto positivamente dalla sua squadra, i Minnesota United, e dalla comunità sportiva in generale. La squadra ha rilasciato una dichiarazione di sostegno per Martin, elogiando la sua coraggiosa decisione e promettendo di sostenere la sua battaglia contro l’omofobia e la discriminazione.

L’australiano Andy Brennan

Andy Brennan, calciatore professionista australiano, ha fatto coming out nel 2019, diventando il primo calciatore professionista dell’Australia a dichiarare apertamente la sua omosessualità.

Brennan ha condiviso la notizia del suo coming out sui social media, dichiarando di aver finalmente trovato il coraggio di rivelarsi agli occhi dei tifosi e del mondo. Il coming out di Brennan ha suscitato molte reazioni positive da parte dei tifosi e della comunità sportiva, che hanno elogiato la sua coraggiosa decisione.

Brennan ha ricevuto un grande supporto dai suoi compagni di squadra e dal suo allenatore, che hanno subito espresso la volontà di creare un ambiente di accoglienza e inclusione per tutti i giocatori all’interno della nazionale Australiana, indipendentemente dall’orientamento sessuale.

L’inglese Jake Daniels, il più giovane

Jake Daniels, un giovane calciatore inglese di soli 17 anni, ha fatto coming out nel 2022, diventando uno dei pochi giocatori a farlo a una così giovane età.

Daniels è stato il primo britannico a fare coming out dopo Justin Fashanu. Un’eredità pesante, che il ragazzo ha saputo portarsi sulle spalle con dignità e coraggio.

La notizia del suo coming out è stata accolta positivamente dalla squadra, che ha pubblicato un comunicato di sostegno e di accoglienza per il giovane calciatore. La squadra ha anche annunciato l’impegno a combattere l’omofobia nel calcio e la volontà di creare un ambiente più inclusivo nella sfera britannica.

L’australiano Josh Cavallo

Josh Cavallo, centrocampista australiano dell’Adelaide United, ha fatto coming out nel 2021. Cavallo ha annunciato la sua omosessualità attraverso i social media, condividendo forte un messaggio di speranza e di accettazione.

Nel suo post, Cavallo ha affermato di voler essere un modello positivo per altri giocatori e tifosi della comunità LGBTQ+ nel mondo dello sport.

Il coming out di Cavallo ha suscitato un grande supporto e ammirazione da parte dei tifosi, della squadra e della comunità del calcio in generale. L’Adelaide United ha rilasciato una dichiarazione di supporto per Cavallo, elogiando la sua forza e il suo coraggio nel fare coming out e promettendo di sostenerlo in ogni modo possibile.

Cavallo ha inoltre ricevuto un messaggio di supporto dal primo ministro australiano, Scott Morrison, che ha definito il coming out “un grande gesto di coraggio”.

Il ceco Jakub Jankto

Il calciatore ceco Jakub Jankto ha recentemente fatto coming out nel 2022, dichiarando apertamente la propria omosessualità in un’intervista rilasciata a un noto giornale sportivo. Gesto accolto con grande rispetto e ammirazione dalla comunità LGBTQ+ e non solo.

Nel suo messaggio, Jankto ha spiegato come l’omosessualità non dovrebbe essere un tabù nel mondo dello sport e che tutti i giocatori dovrebbero sentirsi accettati e inclusi, indipendentemente dal loro orientamento sessuale.

