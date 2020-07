John Lewis, il corteo funebre si ferma tra le strisce pedonali rainbow di Atlanta per rendergli omaggio

Deceduto il 17 luglio scorso all’età di 80 anni, John Lewis è stato un icona della lotta per i diritti civili degli afroamericani d’America, con tre ex presidenti USA, ovvero Barack Obama, George W. Bush e Bill Clinton, che hanno partecipato ai funerali andati in scena ieri ad Atlanta, in Georgia.

Ebbene il carro funebre che ha trasportato Lewis sè è volutamente fermato tra le strisce pedonali rainbow della città, in ricordo alla sua continua vicinanza alla comunità LGBTQ. Il corteo si è fatto strada dalla base dell’aeronautica militare di Dobbins, fermandosi proprio tra la 10th e Piedmont Avenue. Una folla si era radunata in quell’incrocio per applaudire e onorare John, non solo icona del movimento afroamericano ma anche fiero sostenitore dei nostri diritti.

Nel lontano 1996, Lewis tenne un appassionato discorso alla Camera contro il Defense of Marriage Act (DOMA), che all’epoca vietava il matrimonio egualitario. “Questo è crudele”, disse in tempi in cui persino tra i democratici c’era chi storceva la bocca. “Questo disegno di legge mira a dividere la nostra nazione, a scatenare gli americani contro gli americani, a seminare paura, odio e intolleranza “.

Il disegno di legge, tuonò Lewis, “nega a uomini e donne gay il diritto alla libertà e alla ricerca della felicità. Il matrimonio è un diritto umano fondamentale. Non puoi dire alle persone che non possono innamorarsi”. Nel 2003 Lewis scrisse un editoriale per il Boston Globe a sostegno dei diritti LGBTQ, quasi un decennio prima che il presidente Obama facesse lo stesso.