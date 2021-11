Karma B presentano DRAG ME UP, Queer Art Festival di Roma. L’intervista: “L’arte drag è arte contemporanea”

7 minuti di lettura

Da giovedì 25 novembre a lunedì 13 dicembre 2021, riparte il progetto pluriennale DRAG ME UP – Queer Art Festival, giunto alla sua seconda edizione.

Promosso da Roma Culture e realizzato in collaborazione con SIAE, DRAG ME UP – Queer Art Festival nasce dall’idea di Ondadurto Teatro, che ne cura la Direzione Artistica con la collaborazione delle Drag Queen HoliDolores e del duo Karma B. Circa venti eventi in presenza e in streaming (Mostre, spettacoli, incontri, proiezioni, produzione di un catalogo), negli spazi Centrale Preneste Teatro, Teatro Biblioteca Quarticciolo, Teatro del Lido di Ostia, Ellington Club, OFF/OFF Theatre e Cinema Avorio.

Vista l’occasione ne abbiamo approfittato per intervistare le Carmelo e Mauro, ovvero le Karma B, sempre più lanciate anche in televisione.



Partiamo da questa seconda edizione del DRAG ME UP – Queer Art Festival. Come nasce, si sviluppa e soprattutto cosa è, per chi non ne sapesse ancora nulla.

Drag Me Up è un progetto che nasce durante la pandemia da Covid, quando abbiamo partecipato assieme a Ondadurto Teatro a un bando di concorso del comune di Roma (Roma Culture). Dopo una prima edizione totalmente digitale, finalmente siamo riuscite, con questa seconda edizione, a coronare il sogno di farlo in presenza. Il festival sviluppa il concetto di spettacolo queer in tutte le sue forme, utilizzando l’arte drag come punto di partenza. Nel programma troverete teatro, conferenze, workshop, eventi digitali , mostre e anche film.

Il tema di questa 2a edizione è “stereotipi di genere e rappresentazione nei media”. Quanto quest’ultimi sono ancora influenzati dai cliché e come questa cieca rappresentazione si specchia poi sulla società.

In quanto drag, affrontiamo e sdrammatiziamo gli stereotipi con ogni nostra performance, anche solo con la nostra stessa presenza! Siamo in un momento storico di grande cambiamento, forse il più difficile da decenni a questa parte, ed è prevedibile che questo scontro tra vecchio e nuovo crei attrito e resistenze, quello che facciamo con questo festival è proprio raccontare la contemporaneità.

Se vi chiedessero cosa sia “l’arte drag”, come la definireste.

Una delle forme d’arte più contemporanea che ci sia. Racconta molto bene un’epoca in continua e veloce trasformazione.

La scorsa settimana ha preso vita la prima edizione di Drag Race Italia. In tanti, sui social, avevano fatto il vostro nome in qualità di conduttrici. Ci sono stati degli abboccamenti con la produzione?

Siamo in buonissimi rapporti con la produzione di Drag Race Italia e con lo showrunner Dimitri Cocciuti. E’ inutile dire che ci riempie d’orgoglio il fatto che tanti fan chiedessero la nostra presenza, allo stesso tempo crediamo che il format così come è stato concepito forse richiede personaggi diversi da noi alla conduzione. Detto questo, mai dire mai, un giorno magari ci vedrete in qualche veste nello show, e se così non fosse continueremo a supportarlo e seguirlo da casa perché è una piccola grande rivoluzione italiana.

Da fan di RuPaul’s Drag Race, che ve n’è parso di questo debutto. Avete già una vostra drag preferita e quale consiglio vorreste dare alle 8 concorrenti.

Il debutto ci ha sorpreso in positivo, a cominciare dalla werkroom, una delle più belle tra le varie edizioni nel mondo. Le ragazze (a parte un paio di nomi che non conosciamo di persona) sono tutte queen con le quali abbiamo lavorato. Se abbiamo preferenze sono più che altro affettive: tifiamo per le due “romane” Farida e LeRiche. Ma ci aspettiamo sorprese anche da Ava Hangar, Enorma Jean e Elektra Bionic.

E’ un ottimo primo cast.

Il consiglio che daremmo? Più che alle ragazze (che sanno il fatto loro) lo daremmo al pubblico: ricordate che Drag Race è uno show, che quelli che vedete sono personaggi che interpretano o esagerano un carattere per ragioni televisive, e che però l’odio riversato online sulle persone fa male davvero. Godetevi questa gara come un gioco, e non una guerra!

Siete ormai diventate appuntamento imprescindibile di Propaganda Live, su La7, con le vostre parodie in musica che riescono ogni qualvolta a cogliere il punto su una specifica tematica, il più delle volte LGBT. Quale e quanto lavoro c’è dietro ogni esibizione, e quanta libertà avete nel gestire il vostro spazio.

Propaganda Live è davvero la nostra Drag Race, è una sfida continua soprattutto per questioni di tempo. Lavorando sull’attualità spesso abbiamo un paio di giorni per ideare la canzone, scriverne il testo e provarla con la band. Il risultato così è imperfetto ma nel pieno spirito del programma, che appunto è molto realistico, senza fronzoli.

La libertà che ci viene data è pressochè totale, ma avere la supervisione di esperti come Makkox e Diego Bianchi è una benedizione per noi, in fondo se la gente si è accorta che oltre alle gambe c’è di più (cit) è anche grazie alla totale fiducia che ci hanno dato.

E di questo non saremo mai abbastanza grate.

PROGRAMMA DRAG ME UP 2021 – 2°EDIZIONE

Giovedì 25 novembre // ORE 18:30

INAUGURAZIONE Festival Omaggio a Raffaella Carrà con KARMA B e HOLIDOLORES

Ellington Club / Via Anassimandro 15 – Evento Gratuito

Da giovedì 25 novembre – video performance

My mir/Яor – #NosterEotypEs di KARMA B e ONDADURTO TEATRO

Online dal 25 novembre

Un cortometraggio virale che evidenzia alcuni degli effetti profondamente negativi che una rappresentazione inesistente, quando non perfino dannosa, può recare alle persone LGBTIQ+.

Sabato 27 novembre // ORE 18:00 – lab

DRAG ME… MAKE UP #1

LIVE STREAMING ONLINE di e con AURA ETERNAL – Evento Gratuito

Il laboratorio ruota intorno alla sperimentazione dell’estetica Drag, in un’inversione di ruoli che vede come oggetto della trasformazione una persona esterna alla “subcultura” Drag, al fine di mettersi “nei panni dell’Altro”.

Lunedì 29 novembre // ORE 21:00

NINA’S RADIO NIGHT di e con NINA’S DRAG QUEENS – OFF/OFF Theatre / Via Giulia 20

Biglietto intero 12 euro / ridotto 10 euro

Siamo nel 2222 e da secoli le radio non esistono più. Un gruppo di coraggiose drag queen, innamorate di quello strumento dimenticato, decide di sfidare da dee-jay la terribile minaccia di una orwelliana polizia anti-radio, captando e ritrasmettendo tracce sonore del passato, che ancora navigano nell’etere.

Mercoledì 1 dicembre // ORE dalle 15:00 alle 18:30 – Talk

Teatro Biblioteca Quarticciolo / Via Ostuni 8

Evento Gratuito

In occasione della Giornata Mondiale contro l’AIDS, un open talk attorno alle tematiche legate alla discriminazione verso le persone HIV-positive, per informare e sensibilizzare, promuovendo pratiche di diffusione di una cultura sul tema che abbatta lo stigma sociale e i pregiudizi.

Convegno internazionale con ospiti da ITA e USA / in collaborazione con Circolo Mario Mieli

Oltre che in presenza, #DRAGMEUPTALK sarà in live streaming su FB

Venerdi 3 dicembre // ORE 21:00 – Lab – Spettacolo

bluE MOON di e con HOLIDOLORES

Coproduzione DRAG ME UP – Queer Art Festival

Teatro del Lido di Ostia / Via delle Sirene 22

Biglietto intero 12 euro / ridotto 10 euro

Il corpo come strumento politico, un corpo visibile, come medium e atto performativo necessario a una ribellione esistenziale che celebra la diversità.

Sabato 4 dicembre // ORE 21:00 – Lab – Spettacolo

Gayround the World di e con KARMA B

Coproduzione DRAG ME UP – Queer Art Festival

Teatro del Lido di Ostia / Via delle Sirene 22

Biglietto intero 12 euro / ridotto 10 euro

Le Karma B ci guideranno in un viaggio alla ricerca dell’arcobaleno; ci aiuteranno a conoscere luci e ombre della condizione omosessuale a ogni latitudine. Un viaggio affascinante alla scoperta di usi e costumi a tinte rainbow diffusi nei cinque continenti.

Domenica 5 dicembre // ORE 21:00

MDLSX di MOTUS, con Silvia Calderoni, regia Enrico Casagrande e Daniela Nicolò

Teatro Biblioteca Quarticciolo / Via Ostuni 8

Biglietto intero 12 euro / ridotto 10 euro

MDLSX è ordigno sonoro, inno lisergico e solitario alla libertà di divenire, al gender b(l)ending, all’essere altro dai confini del corpo, dal colore della pelle, dalla nazionalità imposta, dalla territorialità forzata, dall’appartenenza a una Patria.

Lunedì 6 dicembre // ORE dalle 15:30 alle 18:00 – Talk

Cinema Avorio / Via Macerata 12

Evento Gratuito

In collaborazione con il progetto RECONNECT – Dance and theatre training in dialogue with the Global South sostenuto dal programma Erasmus+ dell’Unione Europea, la Conferenza sarà occasione per una riflessione condivisa sul ruolo che l’arte ricopre nel superamento del binarismo di genere e degli stereotipi che ne conseguono.

Oltre che in presenza, #RECONNECT TALK sarà in live streaming su FB

Lunedì 6 dicembre // ORE 18:30

NORMAL, regia Adele Tulli

Cinema Avorio / Via Macerata 12

Evento Gratuito

La visione di come gli stereotipi di genere siano parte della vita di tutti i giorni.

NORMAL è un documentario fuori dagli schemi, originale e visivamente audace che riflette su come il genere definisca il nostro agire quotidiano, influenzandone gesti, desideri, comportamenti e aspirazioni.

Giovedì 9 dicembre // ORE 21:00

Gayround the World di e con KARMA B

Coproduzione DRAG ME UP – Queer Art Festival

Centrale Preneste Teatro / Via Alberto da Giussano 58

Biglietto intero 12 euro / ridotto 10 euro

Le Karma B ci guideranno in un viaggio alla ricerca dell’arcobaleno; ci aiuteranno a conoscere luci e ombre della condizione omosessuale a ogni latitudine. Un viaggio affascinante alla scoperta di usi e costumi a tinte rainbow diffusi nei cinque continenti.

Venerdì 10 dicembre // ORE 21:00

bluE MOON di e con HOLIDOLORES

Coproduzione DRAG ME UP – Queer Art Festival

Centrale Preneste Teatro / Via Alberto da Giussano 58

Biglietto intero 12 euro / ridotto 10 euro

Il corpo come strumento politico, un corpo visibile, come medium e atto performativo necessario a una ribellione esistenziale che celebra la diversità.

Sabato 11 dicembre //ORE 18:00 – Lab

DRAG ME… MAKE UP #2

LIVE STREAMING ONLINE di e con PIANGOARCOBALENI

Evento Gratuito

Il laboratorio ruoterà intorno alla sperimentazione dell’estetica Drag, in un’inversione di ruoli che vede come oggetto della trasformazione una persona esterna alla “subcultura” Drag, al fine di mettersi “nei panni dell’Altro”.

Lunedì 13 dicembre //ORE 21:00

DRAG ME UP (AGAIN) SHOW, presentano KARMA B e HOLIDOLORES + special guest

Teatro Biblioteca Quarticciolo / Via Ostuni 8

Biglietto intero 12 euro / ridotto 10 euro

Uno spettacolo evento che vedrà esibirsi differenti artistə provenienti dalla scena Drag.

Drag Me Up (AGAIN) Show sarà un momento in cui, in modo ironico e irriverente, si rappresenterà lo spirito pungente e glitterato di questa manifestazione unica nel suo genere, per un finale scintillante.

Da giovedì 25 novembre a lunedì 13 dicembre, installazione – catalogo

GENDER ILLUSTRATION SHE THEY HE di A.A.V.V. in collaborazione con BANDE DE FEMMES

Nei diversi luoghi e teatri attraversati dal progetto

Evento Gratuito

Una creazione collettiva, in collaborazione con BANDE DE FEMMES, in cui i temi del festival sono riscoperti grazie alla chiave del fumetto e dell’illustrazione. Opere uniche video-proiettate nei diversi luoghi attraversati dal festival e raccolte in un catalogo artistico ordinabile tramite mail e presente in tutti i luoghi del festival.

I ricavi del catalogo, saranno devoluti al progetto CASA MARCELLA, la prima casa rifugio per persone trans* e non-binarie d’Italia.