Knock at the Cabin, il trailer dell’horror di M. Night Shyamalan con una famiglia arcobaleno protagonista

2 min. di lettura

Scuro Chiaro

0:00 Ascolta l'articolo

M. Night Shyamalan, regista de Il Sesto Senso, torna al cinema il prossimo 3 febbraio con un nuovo horror a tinte rainbow, oggi lanciato dal primo angosciante trailer.

Knock at the Cabin ruota attorno ad una famiglia arcobaleno. Jonathan Groff, suo marito Ben Aldridge e la dolce Kristen Cui. Papà e figlia si concedono una vacanza in una sperduta baita in mezzo ai boschi del New Hampshire, sulla riva di un lago, lontano dal caos e dal chiasso della vita metropolitana, senza Internet e cellulari. Sembra tutto perfetto, un angolo di paradiso in cui regnano il silenzio e la serenità, fino a quando quattro sconosciuti armati guidati da Dave Bautista e Rupert Grint di Harry Potter li prendono in ostaggio. Leonard, un uomo gigantesco dai modi gentili e il sorriso caloroso, e i suoi tre compagni brandiscono armi inquietanti e spaventose e sono lì per portare a Eric, Andrew e Wen un messaggio ancora più spaventoso. I quattro non se ne andranno finché non avranno ottenuto ciò per cui sono lì, una scelta impossibile, un sacrificio terribile. Nelle ore che seguono, in un crescendo di presagi apocalittici, paranoia, follia, orrore e rituali di sangue, la piccola casa alla fine del mondo diventa il cuore dell’universo, il luogo in cui si deciderà il destino di una famiglia e, forse, di tutta l’umanità.

Trama come al solito ricca di misteri per la nuova pellicola del regista di Split e Glass, che ha adattato l’omonimo romanzo di Paul Tremblay, in Italia arrivato con il titolo La Casa alla fine del Mondo con il plauso di Stephen King.

Shyamalan ha sceneggiato il tutto insieme a Steve Desmond e Michael Sherman, producendo la pellicola insieme a Marc Bienstock (Split, Glass) e Ashwin Rajan (Servant, Glass), con Steven Schneider, Christos V. Konstantakopoulos e Ashley Fox produttori esecutivi.

Jonathan Groff, 37 anni, è dichiaratamente gay da sempre, con Zachary Quinto ex fidanzato. 36enne britannico, Ben Aldridge ha fatto coming out su Instagram nel 2020.

© Riproduzione Riservata