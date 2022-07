Knock At The Cabin, una coppia gay protagonista del nuovo horror di M. Night Shyamalan

2 min. di lettura

Scuro Chiaro

0:00 Ascolta l'articolo

52enne regista esploso nel 1999 grazie all’epocale boom di The Sixth Sense – Il sesto senso, M. Night Shyamalan è da allora diventato un marchio, riconoscibile come pochi altri. Amato e odiato, criticato e acclamato, il regista indiano naturalizzato statunitense si appresta a tornare sul set per girare Knock At The Cabin, adattamento cinematografico di La casa alla fine del mondo dell’autore Paul Tremblay, romanzo in Italia edito da Mondadori.

Protagonisti della pellicola Jonathan Groff e Ben Aldridge, chiamati ad interpretare una coppia gay, ovvero Eric ed Andrew, sposi e genitori di una bambina di 7 anni, Wen.

I tre stanno trascorrendo una vacanza in un cottage isolato in mezzo ai boschi del New Hampshire, sulla riva di un lago, lontano dal caos e dal chiasso della vita metropolitana, senza Internet e cellulari: un angolo di paradiso in cui regnano il silenzio e la serenità. Ma in una mattina di sole il sogno si trasforma in un incubo quando dal bosco emergono quattro sconosciuti. Leonard, un uomo gigantesco dai modi gentili e il sorriso caloroso, e i suoi tre compagni brandiscono armi inquietanti e spaventose e sono lì per portare a Eric, Andrew e Wen un messaggio ancora più inquietante e spaventoso. Mentre la famigliola si barrica in casa cercando un modo per chiedere aiuto, diventa sempre più chiaro che i quattro non se ne andranno finché non avranno ottenuto ciò per cui sono lì, una scelta impossibile, un sacrificio terribile. Nelle ore che seguono, in un crescendo di presagi apocalittici, paranoia, follia, orrore e rituali di sangue, la piccola casa alla fine del mondo diventa il cuore dell’universo, il luogo in cui si deciderà il destino di una famiglia e, forse, di tutta l’umanità.

A completare il cast della pellicola Dave Bautista, Rupert Grint e Nikki Amuka-Bird.

37enne attore statunitense, Jonathan Groff ha preso parte a Glee dal 2010 al 2015, per poi girare The Normal Heart, Looking e Mindhunter. Doppiatore di Kristoff in Frozen, si è ampiamente fatto ammirare a Broadway, mentre più recentemente ha interpretato l’agente Smith nel quarto capitolo di Matrix, Matrix Resurrections. Gay dichiarato, è stato per anni con Zachary Quinto.

Sicuramente meno conosciuto è Ben Aldridge, 36enne attore inglese visto in Fleabag e Pennyworth. Nel 2020 ha fatto pubblicamente coming out. Per M. Night Shyamalan sarà il primo film a ‘tematica queer’ dell’ormai ultra ventennale carriera.

Knock At The Cabin uscirà il 3 febbraio nei cinema d’America.

© Riproduzione Riservata