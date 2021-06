Kumi Yokoyama fa coming out: “Sono un calciatore, un uomo transgender” – VIDEO

2 minuti di lettura

27enne volto della nazionale di calcio giapponese, Kumi Yokoyama ha fatto coming out, dichiarando di essere un uomo transgender. Yokoyama, che attualmente gioca come attaccante per i Washington Spirit, ne ha parlato con la collega Yuki Nagasato su YouTube.

“In futuro, voglio lasciare il calcio e vivere da uomo“, ha rivelato il 27enne. “Ho frequentato diverse donne nel corso degli anni, ma ho dovuto restare ‘nascosto’, in Giappone. Mi chiedevano sempre se avessi un fidanzato, mentre qui, negli Stati Uniti, mi chiedevano se avessi un ragazzo o una ragazza. Quando la mia ragazza ha detto che non c’era motivo di restare ancora nascosto, mi ha davvero colpito. Il coming out non era qualcosa di cui andavo entusiasta, ma se penso alla mia vita in futuro, sarebbe più difficile vivere nell’ombra, quindi ho trovato il coraggio di fare coming out“.

Yokoyama ha poi rivelato che ha iniziato a sottoporsi a procedure di affermazione del genere.

Non mi sono mai vista come una ragazza, quindi odiavo la pubertà. Quando ho raggiunto l’età adulta, ho pensato che forse avrei giocato a calcio per altri uno o due anni, quindi dopo la fine della stagione mi sono fatto rimuovere il seno. Normalmente non puoi farlo a meno che tu non stia ricevendo ormoni, ma il mio medico ha capito la mia situazione. Sarei stato accusato di doping se avessi preso gli ormoni, quindi ho appena fatto l’intervento chirurgico migliore.

Da quando ha fatto coming out, l’ex attaccante ha ricevuto enorme supporto dai compagni di squadra e da altri atleti giapponesi.

Quando l’ho rivelato per la prima volta ai miei compagni di squadra mi è stato persino detto che non era bello che mi fossi nascosto. Ho dovuto spiegare loro com’è la cultura giapponese e perché ho sentito il bisogno di nascondermi. Sempre più persone in Giappone stanno prendendo familiarità con l’acronimo LGBTQ e si è visto di più nei media, ma credo che se le persone influenti come me non si rivelano e usano le loro voci, legate a consapevolezza e accettazione, tutto questo non evolverebbe ulteriormente.

Yokoyama è così diventato l’atleta più celebre del Giappone ad aver fatto coming out.