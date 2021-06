La casa a tema Pride di una coppia gay di Chicago entusiasma il quartiere (e il web)

2 minuti di lettura

Nicholas Vazquez e Jesse Campbell vivono nel quartiere di Andersonville, a Chicago. Come rivelato al Chicago Tribune, volevano fare qualcosa per celebrare il Pride Month per il loro figlio di 16 mesi, Rocco.

Campbell è un designer d’interni e si è sentito ispirato da questa citazione: “Non aver paura di mostrare i tuoi veri colori“. Parole che gli hanno fatto venire in mente un pennello con molti colori, tramutato presto in realtà. Jesse ha infatti costruito un gigantesco pennello di polistirolo e lo ha posizionato sopra il loro portico. Al pennello ha poi appeso strisce di tessuto dai colori dell’arcobaleno. Nicholas e Jesse hanno poi dipinto i gradini del portico con i colori dell’arcobaleno aggiungendo le parole della citazione.

“È iniziato come un progetto artigianale e si è trasformato in qualcosa di più grande“, ha detto Vazquez a Fox32. La loro casa è infatti presto diventata virale. Qualcuno ha pubblicato una foto del loro portico sul gruppo Facebook del quartiere di Andersonville e in poche ore decine e decine di persone si sono presentate per scattare foto e fargli i complimenti. Una coppia ha addirittura guidato per 45 minuti pur di ammirare la casa di Nicholas e Jesse, felici perché hanno ascoltato in più occasione diversi genitori spiegare ai propri figli cosa significasse quell’allestimento rainbow.

Quando si sono resi conto di quanto fosse diventata popolare la loro casa, Nicholas e Jesse hanno fatto partire una raccolta fondi per The Trevor Project, organizzazione che lavora per sostenere i giovani LGBT senza casa e prevenire il suicidio tra gli adolescenti LGBT.

“Per noi, è diventato un modo per restituire qualcosa alla comunità“, ha detto Campbell. “Ci sono molti posti non così diversi da Chicago in cui i bambini hanno davvero bisogno del Trevor Project”. La raccolta fondi, lanciata lunedì, ha già raccolto oltre 6000 dollari.