La Chiesa di Scozia potrebbe dire sì al matrimonio egualitario

Anche la Chiesa di Scozia sembrerebbe pronta ad approvare le nozze gay.

Alle porte dell’Assemblea Generale, che si terrà dal 21 al 26 Maggio ad Edimburgo, i dati riportano che almeno 29 dei 42 presbiteriani sarebbero aperti alla legge “Solemnisation of Same Sex Marriage Overture” che permetterebbe ai ministri di unire coppie omosessuali: il decreto non obbligherebbe l’istituzione alle nozze gay, ma la Chiesa di Scozia – anche chiamata The Kirk – invita l’intero consiglio ad agire a nome della “pace e l’unione” di ogni gruppo partecipe sotto le mura ecclesiastiche.

Mike Goss, ministro del presbiterio di Angus ha dichiarato che ci sono ancora numerosi “struggimenti” nella chiesa di Scozia per i matrimoni gay, ma ci si sta aprendo ad un nuovo dibattito anche con la parte più tradizionalista: “La Chiesa riconosce che ci sono punti di vista diversi riguardo i matrimoni omosessuali” afferma Goss a Première Christian News “Siamo impegnati a garantirci che ogni dibattito avvenga in nome dell’umiltà e la grazia, e che il tenore delle discussioni sia civile e le persone abbiano rispetto delle visioni differenti“. Difatti, la piccola “apertura” ha già visto numerosi oppositori: “Uno sviluppo davvero triste” l’ha definito Nigel Skenny, funzionario del Christian Institute in Scozia, ritenendo che il decreto violerebbe il giuramento della costituzione alla “suprema autorità” dei testi sacri.

La Scozia ha legalizzato le unioni civili nel 2005 e il matrimonio omosessuale nel 2014, ma ogni cerimonia sotto le mura ecclesiastiche non è ancora consentita. Nel 2020 è stato pubblicato dalla Chiesa di Inghilterra, il testo Living in Love and Faith, includendo anche le persone LGBTQIA+ nella conversazione dedicata a “identità, sessualità, relazioni e matrimoni”. Tuttavia, nessun cambiamento concreto è avvenuto, e il dibattito è stato costantemente rimandato di anno in anno. Ma stando ai dati del YouGov poll, nel 2022 almeno il 55% degli anglicani considera il matrimonio omosessuale un diritto per chiunque.

