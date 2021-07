“La ginnastica ritmica è per donne”: l’attacco omofobo di un’ex pattinatrice russa al ginnasta Cristofer Benítez

2 minuti di lettura

Nel pieno delle Olimpiadi di Tokyo, ecco arrivare un carico di sessismo e omofobia dalla Russia. Cristofer Benitez, ginnasta spagnolo, è stato gratuitamente attaccato da Tatiana Navka, 46enne danzatrice su ghiaccio medaglia d’oro alle Olimpiadi del 2006, insieme a Roman Kostomarov, nonché due volte campionessa del mondo, tre volte campionessa Grand Prix Final e tre volte campionessa europea. Una celebrità del ghiaccio.

Sul proprio profilo Instagram Navka ha criticato il ginnasta di Tenerife per aver indossato una gonna, sottolineando che “gli uomini dovrebbero essere maschili” e come la ginnastica ritmica sia e debba rimanere “uno sport femminile“.

“Pensate che ci sia un modo per dimenticare quello che abbiamo appena visto?”, ha scritto Tatiana, riferendosi alla gonna indossata da Cristofer in un video da lei pubblicato. Navka si è poi detta “felice” che in Russia non esista “una cosa del genere, e mai esisterà“.

Navka ha assicurato che “il maschile continuerà ad essere maschile e il femminile continuerà ad essere femminile”, e che i suoi figli “non vedranno mai nulla di tutto questo e/o penseranno che sia normale”. Cristofer Benítez non ha tardato a rispondere ai commenti omofobi della pattinatrice: “Questo è uno dei tanti messaggi che ho incrociato nel corso della mia carriera sportiva. Indosso tiare, indosso leggings con gonnellini, come ad esempio un romano o il principe d’Egitto indossavano una gonna. Finché è coerente, con la musica dei Gladiatori non indosso un tutù, non avrebbe senso”.

L’attacco di Tatiana Navka ha provocato una valanga di messaggi di sostegno a Benítez da parte di colleghi, organizzazioni e politici spagnoli. La Federazione Reale Spagnola di Ginnastica ha assicurato che sia Cristofer che il resto dei ginnasti uomini sono tutti “un motivo di orgoglio“, nonché “un esempio di come dovrebbe essere una società aperta e inclusiva“.