La Sirenetta, chi è il fusto che interpreta Flounder?

Se non vivete in una caverna, saprete che l’attesissimo live action su La Sirenetta è finalmente approdato nelle sale cinematografiche (qui la nostra recensione ufficiale)

Lasciando da parte le polemiche sterili, il film di Rob Marshall ha incassato in patria ben oltre 95,5 milioni da 4.320 sale, con una media per sala di 22.106 dollari, con un 95% di pareri positivi da parte del pubblico su Rotten Tomatoes.

Non è mancato un occhio di riguardo verso gli animali del film, considerati da alcuni troppo ‘realistici’ per un film di bambini.

Ma a distrarre chiunque ci pensa Chris George Scott, attore, coreografo, ballerino che interpreta il piccolo Flounder dietro la CGI (a sua volta doppiato dall’attore Jacob Tremblay nella versione originale del film).

Perché se ricordate Flounder come il buffo e sbadato migliore amico di Ariel, nella vita vera Scott è un gran fusto che ha fatto impazzire il web. Vive in Inghilterra, ha ballato per la Royal Opera House, The National Dance Company of Wales, e come comparsa per il musical Wicked presso il London West End. Dopo aver debuttato al cinema con Il Ritorno di Mary Poppins nel 2018, Scott ha dato vita al pesciolino più amato del film.

“Ho avuto modo di fare tutto in questo lavoro, e intendo sul serio” scrive in un post Scott, ringraziando l’intero team per la grande opportunità “Ho fatto da burattinaio per i tentacoli di Ursula, interpretato innumerevoli creature marine, ballato nel villaggio, rimpiazzato Max il cane (non scherzo), e anche fatto ad burattinaio per Flounder in Sardegna. È stato il viaggio più scatenato e bagnato”.

Per la gioia dei fan queer, è anche apertamente gay con una pagina Instagram piena di thirst trap. Ahinoi, Scott è anche felicemente sposato.

Ma non è la prima volta che La Sirenetta (2023) ha mandato a fuoco il web: recentemente anche l’attore Jacob Maynard ha caricato una foto dal set insieme agli altri ‘tritoni’ del film, che i social hanno rinominato ‘merdaddies’.

Chiunque ha concordato: “I want to be part of their world”.

