La transfobia istituzionale dilaga negli USA: tutte le leggi presentate Stato per Stato

La destra repubblicana d’America ha trovato il nuovo ‘nemico interno’ da dover combattere. La comunità transgender. Se Donald Trump ha già annunciato che vieterà agli atleti trans* di poter competere nel caso in cui dovesse tornare alla Casa Bianca, negli ultimi due mesi e mezzo sono venute a galla proposte di legge transfobiche da una quantità spaventosa di Stati, quasi tutti a maggioranza repubblicana, dopo un 2021 che è passato alla Storia come l’anno con più omicidi di persone trans* di sempre.

Se molte di queste proposte di legge, come la cosiddetta “Don’t Say Gay” della Florida o l’aberrante DDL del Texas che andrebbe ad “indagare” i genitori dei giovani trans, hanno attirato l’attenzione nazionale, ce ne sono tante altre poco chacchierate, e per questo motivo ancor più pericolose, perché subdolamente in grado di passare nell’indifferenza mediatica.

Chase Strangio, vicedirettore per la giustizia transgender presso l’American Civil Liberties Union, ha affermato che tali leggi avranno conseguenze “catastrofiche” per le persone trans a livello nazionale. “L’unico modo per impedirci di essere quello che siamo è ucciderci”, ha detto Strangio senza mezzi termini, “e questo, sfortunatamente, inizia a sembrare il vero obiettivo di queste proposte di legge”.

A seguire un quadro generale sull’attuale situazione USA in relazione ai diritti trans.

Texas, governatore Greg Abbott (Partito Repubblicano)

Il dipartimento della salute del Texas ha rimosso dal proprio sito web informazioni e risorse per la prevenzione al suicidio dei giovani LGBT+. Il governatore Greg Abbott, che vuole anche il divieto per i bambini trans di praticare sport, ha attaccato l’assistenza sanitaria per l’affermazione di genere, paragonandola agli “abusi sui minori”. Il procuratore generale dello stato Ken Paxton ha paragonato la chirurgia di affermazione del genere alle mutilazioni dei genitali femminili. Successivamente, Abbott ha inviato una lettera al Dipartimento della famiglia e dei servizi di protezione del Texas per bloccare l’assistenza sanitaria nei confronti dei bambini trans*, incaricando il dipartimento di “condurre indagini tempestive e approfondite su tutti i casi segnalati di bambini del Texas sottoposti a procedure abusive di transizione di genere”. Indagini nei confronti di bambini, famiglie, medici.

A frenare questa vergogna ci ha pensato la Corte del Texas, che ha ‘temporaneamente’ stoppato la possibilità di far partire indagini sui genitori che forniscono ai figli transgender le adeguate cure mediche. Una decisione, quella presa dal giuidice, figlia della causa intentata dalla American Civil Liberties Union nei confronti del governatore Abbott, che a loro dire “viola i diritti costituzionali dei bambini transgender, dei loro genitori, e dei professionisti che forniscono cure vitali a questi bambini“.

Florida, governatore Ron DeSantis (Partito Repubblicano)

Approvata sia alla Camera che al Senato, l’HB 1557, soprannominatoa legge “Don’t Say Gay”, vieterebbe agli istituti scolastici di primo grado di discutere in classe di orientamento sessuale e identità di genere, e a seguire a tutti gli altri gradi se le questioni trattate non fossero ritenute adatte all’età o allo sviluppo degli studenti. La legge è ora sulla scrivania del governatore Ron DeSantis, che dovrebbe firmarla.

Idaho, governatore Brad Little (Partito Repubblicano)

L’Idaho House ha approvato l’HB 675, che tramuterebbe in reato per medici o genitori la somministrazione di ormoni o bloccanti della pubertà a minori trans, lasciando allo Stato la decisione finale e riclassificando il trattamento come “mutilazione”, con una condanna massima che arriva fino all’ergastolo. Il disegno di legge è ora atteso al Senato, dove ci sarebbero “probabilità piuttosto basse” che l’HB 675 possa proseguire il suo iter.

Iowa, governatrice Kim Reynolds (Partito Repubblicano)

La scorsa settimana la governatrice Kim Reynolds ha firmato la legge HF 2416, che vieterà ufficialmente agli studenti trans di partecipare a programmi sportivi accademici che corrispondano al loro genere. Se la legge è stata formulata per spingere anche gli uomini trans in squadre sportive “femminili”, Reynolds l’ha sempre definita come una legge a “protezione degli sport femminili” dai “maschi biologici”, che a suo dire rappresenterebbero un presunto ingiusto vantaggio per le donne cisgender.

Louisiana, governatore John Bel Edwards (Partito Democratico)

Il 4 marzo scorso il repubblicano Gabe Firment ha presentato l’HB 570, ufficialmente intitolato “Save Adolescents from Experimentation (SAFE) Act”. Proprio come l’HB 675 dell’Idaho, il disegno di legge impedirebbe ai medici di fornire cure relative alla transizione per i minori trans, o di indirizzare i pazienti a un altro medico per ricevere tali cure, affermando che “i rischi delle procedure di transizione di genere superano di gran lunga qualsiasi beneficio”.

Il disegno di legge seguirebbe anche le orme del DDL “Don’t Say Gay” della Florida, obbligando gli insegnanti ad informare i genitori se uno studente dovesse esprimere loro un’identità trans, oltre a vietare al personale scolastico di “incoraggiare o costringere” un minore a mantenere tali informazioni segrete, anche se il genitore o tutore dovesse essere palesemente intollerante a riguardo.

Indiana, governatore Eric Holcomb (Partito Repubblicano)

L’HB 1041 dell’Indiana vieterebbe alle ragazze trans di poter attivamente partecipare agli sport scolastici. Passato al Senato all’inizio di questo mese, si trova ora sulla scrivania del governatore repubblicano Eric Holcomb, che in precedenza aveva espresso sostegno al disegno di legge. L’HB 1041 è simile o identico all’HF 2416 dell’Iowa, ma con una differenza fondamentale: mentre entrambi i progetti di legge impongono che le squadre siano designate per ragazzi, ragazze o studenti misti in base al sesso assegnato alla nascita, l’1041 proibirebbe tecnicamente solo agli studenti “maschi” (di nuovo, in base al sesso assegnato alla nascita) di partecipare ad una gara con una squadra “femminile”. Ma è probabile che anche i ragazzi FtoM non sarebbero immuni dalla legge, se venisse firmata definitivamente.

Missouri, governatore Mike Parson (Partito Repubblicano)

Proprio come l’HB 1041 dell’Indiana, il “Save Women’s Sports Act” del Missouri, l’SB 781, vieterebbe specificamente alle donne e alle ragazze trans di partecipare a qualsiasi “squadra atletica o sport designato per donne, donne o ragazze”.

Kentucky, governatore Andy Beshear (Partito Democratico)

Ci sono due proposte di legge identiche, HB 23 e SB 83, rispettivamente “Fairness in Women’s Sports Act” e “Save Women’s Sports Act”, attualmente in corso di votazione. Entrambi i progetti di legge richiederebbero la divisione delle squadre sportive per “sesso biologico” e vieterebbero specificamente agli studenti “nati maschi” di unirsi a squadre “femminili”.

Alabama, governatrice Kay Ivey (Partito Repubblicano)

L’HB 322 dell’Alabama imporrebbe che “ogni bagno o spogliatoio scolastico designato per gli studenti” sia separato in base al “sesso biologico”. Dopo l’approvazione alla Camera avvenuta il mese scorso, questo “disegno di legge sui bagni” è ora all’esame della commissione per gli affari governativi del Senato.

Tennessee, governatore Bill Lee (Partito Repubblicano)

È difficile riuscire a stare dietro ai tanti progetti di legge (alcuni identici e introdotti contemporaneamente in entrambe le camere legislative) a tinte transfobiche recentemente presentati in Tennessee. Il 16 marzo la Commissione Educazione del Senato prenderà in considerazione l’SB 2153 (disegno di legge che vieterebbe i “maschi” alla nascita di poter gareggiare in squadre sportive femminili) e l’SB 1861 (che chiederebbe alle scuole di confermare il “sesso biologico” degli atleti, pena la cancellazione dei finanziamenti per le scuole che dovessero rifiutarsi di farlo). In esame ci sono poi l’HB 2835, molto simile all’HB 570 della Louisiana, che imporrebbe una multa di $ 1000 ad ogni medico che fornisce ormoni o bloccanti della pubertà a un minore.

Arizona, governatore Doug Ducey (Partito Repubblicano)

Mercoledì scorso l’Arizona House ha votato per approvare due progetti di legge transfobici: l’SB 1165, che vieterebbe ai “maschi biologici” di unirsi a squadre “femminili” ma consentirebbe a chiunque di unirsi ad una squadra designata per “maschi”; e l’SB 1138, che metterebbe fuori legge gli ormoni, i bloccanti della pubertà e gli interventi chirurgici di affermazione del genere per i minori trans, lasciando comunque spazio ai chirurghi di operare sui bambini intersessuali. Entrambi i progetti di legge sono ora attesi al voto della Camera.

Alaska, governatore Mike Dunleavy (Partito Repubblicano)

L’SB 140 impedirebbe a uno studente trans di scegliere una squadra sportiva che corrisponda al proprio reale genere.

