La Zanzara: “A Gay.it non capiscono un caz*o, se uno c’ha il pisello è ancora un uomo con la parrucca” – AUDIO

2 minuti di lettura

Ascolta “210128-lazanzara” su Spreaker.

Giorni fa abbiamo riportato l’ennesima diretta radio a tinte transfobiche a La Zanzara, con Giuseppe Cruciani e Mario Adinolfi ancora una volta protagonisti. Quest’ultimo aveva definito la dottoressa trans Rachel Levine, sottosegretaria alla salute voluta da Joe Biden, “un uomo con la parrucca“. Cruciani, non contento, aveva sottolineato come “Biden ha dato il via libera al fatto che i transessuali possano gareggiare con le donne. Secondo te è possibile che un trans possa gareggiare con le donne? Quello è un uomo. Quello è un uomo! Chiaro che diventa una follia. Una roba impari”.

Ebbene da La Zanzara hanno voluto risponderci, con i soliti toni concilianti ed educati, dedicandoci 150 secondi radio. Con questo tenore, testuale.

C’è un sito specializzato in notizie del mondo gay, Gay.it, che ci etichetta come una trasmissione ‘transfobica’. Questi non capiscono un cazzo. “La nuova sottosegretaria USA è un uomo con la parrucca”. A parte che non l’ho detto io ma Adinolfi, ma anche se l’avessi detto io qual è il problema. Tecnicamente è abbastanza vero se ha il pistolino. Se uno c’ha ancora le palle e il pisello, è un uomo con la parrucca. Adinolfi ha raffigurato la realtà, un uomo con la parrucca, qual è il problema? Non ho capito. È un uomo con la parrucca, ancora c’ha il pisello. Se io dico a Efe Bal che è un uomo con le tette? Non è che si incazza. Si incazzano i politicamente corretti del gaysmo. Cioè questi qua. Forse non hanno capito questi signori che per me Biden può nominare sottosegretari transessuali, froci, gay. Può fare qualsiasi cosa Biden, a me non me ne fotte un cazzo. Non sono come Adinolfi che si pone il problema della lobby gay che è arrivata a comandare nello studio ovale. A me non frega niente, se quella è brava, fa benissimo. Quindi questi qua di Gay.it non capiscono un cazzo. Sono talebani dell’omosessualità.

Quel che non hanno evidentemente capito le voci de La Zanzara su Radio24, come tristemente esplicitato con questa replica, è il significato del termine ‘transfobia’, nuovamente cavalcato con un linguagio triviale, che sarebbe probabilmente ben accetto in una partita a carte tra esponenti di un partito di estrema destra, e non in diretta nazionale davanti a circa 2 milioni di radioascoltatori.

Noi di Gay.it non capiremo un cazzo, come educatamente ripetuto più e più volte da Giuseppe Cruciani, ma una cosa ci è chiara. Questa non è informazione, questo non è giornalismo, questa non è radio, questo non è nemmeno politicamente scorretto, concetto caro agli estremisti del Bel Paese. Questo è farsi megafono di un’inaccettabile ignoranza che ancora oggi colpisce centinaia di giovani in tutta Italia, quotidianamente derisi, umiliati, picchiati, discriminati, solo perché gay, lesbiche, bisessuali e transessuali. Da voi ancora una volta insultati.

Noi di Gay.it non capiremo un cazzo, ma voi dovreste semplicemente vergognarvi.