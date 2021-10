Chi è Ladyfag, futura mamma con Skin

2 minuti di lettura

“Pregnant & Partying”. Così si definisce attualmente Rayne Baron, più nota alle cronache con lo pseudonimo Ladyfag. Performer, attivista, regina della vita notturna, Ladyfag è la compagna di Skin, voce degli Skunk Anansie, che nel settembre 2020 ha annunciato le nozze con la donna. In attesa del matrimonio, tuttavia, la coppia ha deciso di mettere al mondo il loro primo figlio. Manca pochissimo al parto, come si nota dalle dimensioni della pancia di Ladyfag, che ha documentato tutta la gravidanza attraverso il suo profilo Instagram da quasi 100.000 follower.

Se conosciamo bene Skin, complice il successo che la sua musica ha ottenuto nelle radio italiane, meno la sua futura moglie Ladyfag. Nata a Toronto l’11 settembre 1976, Rayne Baron ha recentemente compiuto 45 anni. Inizia la sua carriera professionale gestendo un negozio di abiti usati e di antiquariato, ma le mura del locale le stanno troppo strette. Inizia così la sua attività di performer in giro per il Canada. “Dominava il palco come una Grace Jones ebrea e russa”, scrive il giornalista Richard Murray Vaughan, ben prima che Rayne adottasse come nome d’arte quello di Ladyfag, nato con il suo trasferimento a New York nel 2006. Dopo essere entrata nelle maglie degli eventi notturni della Grande Mela, inizia ad organizzare lei stessa party esclusivi, feste per celebrare il panorama modaiolo della città, senza perdere quello spirito anticonformista che l’ha contraddistinta sin dagli esordi.

Can Jesus fix it? Who knows. But the return of Battle Hymn tonight will surely fix something for you. pic.twitter.com/obsuoRUzeT — Ladyfag (@Ladyfag) 2 settembre 2018

Skin, mamma con Ladyfag: “Non vi piace? Smettete di seguirmi”

Modella per New York Times, Dutch, Out, Visionare, produttrice musicale di musica da club, è da sempre promotrice di serate e manifestazioni che sono diventate appuntamenti di culto per la scena artistica newyorkese. Ma non solo. Con il tempo e l’esperienza, infatti, Ladybug è sbarcata anche in Europa, tanto da organizzare eventi culturali e fashion anche a Parigi e Vienna, spesso a sfondo benefico. Il Life Ball Party austriaco, ad esempio, nasce con lo scopo di sostenere una raccolta fondi per la ricerca sull’HIV.

Ladyfag è legata sentimentalmente da cinque anni a Skin, che renderà mamma all’età di 54 anni. “Non vi piace? Smettete di seguirmi“, aveva scritto la cantante di You Follow Me Down nel post su Instagram in cui annunciava la gravidanza lo scorso 24 giugno. “Mancano due mesi, è emozionante e sto cercando di fare il massimo ora, una volta nato il bambino non penso che potrò fare altro per un po'”, ha invece dichiarato Skin in un’intervista a OK! Magazine, spiegando che non ha mai avuto intenzione di rimanere lei stessa incinta. “Amo che qualcun altro lo farà al posto mio”, le sue parole, che suonano come una dichiarazione di grande affetto per la sua (presto sposa) Rayne.