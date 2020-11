Laverne Cox vittima di transfobia in un parco di Los Angeles, la denuncia social – video

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da laverne cox (@lavernecox)

Diva di Orange Is The New Black, nonché tra le persone trans più famose al mondo, Laverne Cox ha denunciato sui social quanto accaduto al Griffith Park di Los Angeles, in compagnia di un amico.

Un uomo si è avvicinato ai due per chiedere che ora fosse. L’amico di Laverne ha risposto, con l’uomo che ha reagito con un provocatorio e idiota “è maschio o femmina?“. A quel punto l’amico della Cox ha replicato con un sonoro “vaff*nc*lo”, con l’hater che ha attaccato il ragazzo.

“Ma che sta succedendo?”, si è domandata Laverne, spaventata. “C’era il tipo che colpiva il mio amico, e poi il mio amico gli si avvicinava e io pensavo “Oh caz*o!”. A quel punto ho tirato fuori lo smartphone e ho iniziato a digitare il 911, ma poi all’improvviso era tutto finito e il tizio era scomparso. Quel tipo voleva proprio che fossi io a rispondergli, così da potermi attaccare e chiedermi se fossi trans o meno. Non so perché, non so perché sia così importante. In fin dei conti, chi se ne frega? Ho una felpa e dei pantaloni da yoga, sono del tutto coperta, ho la mascherina, chi se ne frega se sono trans? Che peso ha sulla tua vita?“.