Lazio Pride 2022, annunciate le 3 città canditate per ospitare la sesta edizione

A meno di un mese dalle 3000 persone che hanno invaso Rieti, sede della quinta edizione, il Lazio Pride ha svelato le città in lizza per osptare la sesta stagione, annunciata per l’estate del 2022.

Ceccano, Albano Laziale e Viterbo sono le città ufficialmente candidate il Lazio Pride del 2022. Ceccano si propone di riportare il Pride in Ciociaria dopo l’edizione 2019 di Frosinone, mentre i Castelli Romani punteranno stavolta su Albano Laziale per aggiudicarsi l’edizione. Viterbo potrebbe portare per la prima volta il pride nella propria provincia.

Dall’11 di ottobre, Giornata del Coming Out Day, al 15 di ottobre sarà possibile votare tramite social network la candidatura che si preferisce, dando un contributo importante alla scelta finale della città ospitante. Tra le variabili che influenzeranno la scelta definitiva la presenza di gruppi di supporto e di organizzazione, la raggiungibilità delle città indicate, l’innovatività della candidatura.

Le candidature sono state avanzate formalmente e rispettivamente da Indiegesta e Arcigay Frosinone Stonewall per Ceccano, Arcigay Castelli Romani per Albano Laziale e Rete Degli Studenti Medi Lazio per Viterbo.

I precedenti Lazio Pride si sono tenuti a Latina nel 2016 e nel 2017, Ostia, Frosinone e Rieti. Cancellata causa Covid-19 l’edizione del 2020.