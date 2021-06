L’Irlanda celebra il Pride Month con un francobollo rainbow

1 minuto di lettura

Il servizio postale irlandese ha augurato ai propri cittadini un felice Pride Month emettendo un francobollo ad hoc. I proventi del francobollo andranno a beneficio di due organizzazioni LGBTQ irlandesi.

Il libretto di francobolli è in vendita al prezzo di € 6,40 (circa $ 7,75), insieme a t-shirt e spille. L’amministratore delegato di An Post, David McRedmond, ha dichiarato al Meath Chronicle: “Siamo lieti di celebrare l’Irish Pride Movement. An Post ha lavorato a stretto contatto con i rappresentanti LGBT+ nella progettazione di questi nuovi francobolli colorati e simbolici, che significano così tanto per gli irlandesi di tutto il mondo. Due operosi gruppi nazionali che sostengono la comunità LGBT, BeLonG To e LGBT Ireland, beneficeranno della vendita dei francobolli, in linea con lo scopo di An Post di lavorare per il bene comune e migliorare la qualità della vita ora e per le generazioni a venire.”

L’omosessualità è stata depenalizzata in Irlanda nel 1993. Nel 2015 è diventata la prima nazione a legalizzare il matrimonio tra persone dello stesso sesso tramite referendum pubblico con uno schiacciante 62% degli elettori che ha scelto per l’uguaglianza.

Già nel 2017 il Canada aveva emesso un francobollo speciale per celebrare il matrimonio egualitario. Le Nazioni Unite hanno fatto altrettanto nel 2016, in omaggio alle icone LGBTQ. Un anno fa era stata la Spagna ad emettere un francobollo arcobaleno per omaggiare il Pride Month e lo Stonewall spagnolo. In Italia vedremo mai qualcosa di simile?