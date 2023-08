Lisa Boattin e Linda Sembrant, il dolce bacio d’amore prima di Italia-Svezia ai mondiali di calcio femminile

0:00 Ascolta l'articolo

Una giornata nefasta per l’Italia calcistica, quella vissuta ai mondiali di calcio femminili contro la Svezia. Le azzurre guidate da Milena Bertolini hanno perso per 5-0, con le nostre calciatrici ora costrette a battere il Sudafrica il prossimo 2 agosto per superare il turno ai mondiali che si stanno tenendo in Australia e Nuova Zelanda.

Ma la durissima sconfitta contro le atlete scandinave ha regalato comunque momenti di straordinaria dolcezza prima del via, grazie a due rivali ai mondiali ma compagne di club nonché nella vita privata. Lisa Boattin, 26 anni, in nazionale da 9, difensore della Juventus, e la svedese Linda Sembrant, 36 anni, in nazionale dal 2008, difensore sempre della Juventus. Prima del via le due giocatrici si sono incontrate a bordocampo, abbracciate e baciate, in un tripudio di flash che ha presto fatto il giro del mondo.

D’altronde l’omosessualità nel mondo del calcio femminile viene vissuta con straordinaria normalità. Questi mondiali sono diventati i mondiali di calcio con più atlete dichiaratamente LGBTQIA+ di sempre. Ben 88 (con Quinn che punta a scrivere la storia). Quattro di queste italiane. La storia d’amore tra Lisa e Linda ha preso vita proprio alla Juventus.

Il 14 febbraio scorso la società bianconera ha celebrato San Valentino festeggiando anche Lisa e Linda, con un semplice commento a traino: “La Juve è storia di un grande amore”.

Un amore vissuto alla luce del giorno, senza paura, a testa alta e con orgoglio, anche ai mondiali di calcio.

© Riproduzione Riservata