Mondiali femminili del 2023: record di calciatrici LGBQI+

Prenderà vita in Australia e Nuova Zelanda il 20 luglio prossimo il Campionato mondiale di calcio femminile, allargato da 24 a 32 squadre partecipanti e con l’Italia capitata nell’urna 2, insieme a Brasile, Canada, Paesi Bassi, Giappone, Norvegia, Cina e Corea del Sud. Sul fronte della visibilità LGBTQIA+, questa nona edizione ufficiale della manifestazione sarà la più dichiaratamente LGBTQIA+ di sempre.

Quasi il 12% delle 736 giocatrici che prenderanno al mondiale si identifica infatti come lesbica, bisessuale, queer o non binaria. Non c’era mai stata una così alta percentuale. Secondo quanto riportato da Outsports, si parla di 88 giocatrici dichiaratamente LGBQIA+. Più che raddoppiato il numero delle calciatrici dichiaratamente LGBQI rispetto a Francia 2019. Numeri che certificano “la crescita dell’accettazione” all’interno del calcio femminile.

Il Brasile è in assoluto la squadra con più calciatrici dichiaratamente LGBQIA+: ben nove su 23, compresa la leggendaria Marta Vieira da Silva, arrivata alla sua sesta Coppa del Mondo. Seguono Australia e Repubblica d’Irlanda con otto giocatrici dichiarate, mentre la Svezia ne ha sette. La squadra inglese ne ha 5, Lucy Bronze, Lauren Hemp, Jess Carter, Rachel Daly e Bethany England, con le ultime 3 diventate campionesse d’Europa solo un anno fa, battendo in finale la Germania per 2-1.

L’Italia si presenta al via con 4 calciatrici dichiaratamente LGBQIA, ovvero Rachele Baldi, Lisa Boattin, Manuela Giugliano ed Elena Linari.

In questi mondiali ci saranno anche due allenatrici dichiaratamente LGBQIA+, ovvero la brasiliana Pia Sundhage e la canadese Bev Priestman. Questo mondiale sarà l’ultimo per Megan Rapinoe, leggenda del calcio americano che ha annunciato il ritiro al termine della competizione, da lei già vinta due volte.

Cyd Zeigler, co-fondatore di Outsports, ha sottolineato come mentre le donne queer che giocano a calcio ad alto livello continuano ad aumentare, l’anno scorso non si è visto un solo calciatore dichiaratamente LGBTQIA+ ai mondiali di calcio in Qatar. Ma qualcosa si sta muovendo, grazie ai recenti coming out di Josh Cavallo dell’Adelaide United, Jake Daniels del Blackpool, Zander Murray dei Gala Fairydean Rovers, di Collin Martin dei San Diego Loyal, di Phuti Lekoloane del Tornado FC e soprattutto del nazionale ceco Jakub Jankto, appena tornato in Italia, al Cagliari, tra le polemiche alimentate dal ministro Abodi.

Calciatrici dichiaratamente LGBQIA+ ai mondiali 2023

Argentina

Lorena Benitez

Vanina Correa

Romina Núñez

Yamila Rodriguez

Australia

Ellie Carpenter

Alex Chidiac

Katrina Gorry

Sam Kerr*

Teagan Micah

Kyah Simon

Emily Van Egmond

Tameka Yallop

Brasile

Adriana Silva

Andressa Alves

Barbara Barosa

Debinha

Kathellen Sousa

Lauren Leal

Leticia Izidoro

Marta

Tamires

Canada

Kadeisha Buchanan

Quinn

Kailen Sheridan

Colombia

Daniela Montoya*

Costa Rica

María Paula Elizondo

Gabriela Guillén

Danimarca

Pernille Harder*

Inghilterra

Jess Carter

Rachel Daly

Bethany England

Lauren Hemp

Francia

Pauline Peyraud-Magnin

Constance Picaud

Germania

Ann-Katrin Berger

Sara Doorsoun

Svenja Huth

Felicitas Rauch

Lea Schuller

Irlanda

Diane Caldwell

Sinead Farrelly

Ruesha Littlejohn

Katie McCabe*

Grace Moloney

Aine O’Gorman

Louise Quinn

Lucy Quinn

Italia

Rachele Baldi

Lisa Boattin

Manuela Giugliano

Elena Linari

Olanda

Kerstin Casparij

Merel van Dongen

Sherida Spitse

Daniëlle van de Donk

Stefanie van der Gragt

Jacintha Weimar

Nuova Zelanda

Annalie Longo

Hannah Wilkinson

Michaela Foster

Ria Percival*

Norvegia

Anja Sønstevold

Frida Maanum

Guro Reiten

Ingrid Syrstad Engen

Filippine

Tahnai Annis*

Angela Beard

Hali Long

Portogallo

Dolores Silva

Sud Africa

Kaylin Swart

Thembi Kgatlana

Spagna

Alba Redondo

Irene Paredes

Ivana Andres*

Teresa Abelleira

Svezia

Filippa Angeldahl

Nathalie Björn

Magdalena Eriksson

Jennifer Falk

Lina Hurtig

Caroline Seger*

Linda Sembrant

Svizzera

Ramona Bachmann

Alisha Lehmann

USA

Kristie Mewis

Kelley O’hara

Megan Rapinoe

* capitana della squadra

