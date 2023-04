Lizzo infrange la legge e porta le drag sul palco del Tennesse

0:00 Ascolta l'articolo 2 min. di lettura Scuro Chiaro

All’alba delle recenti leggi anti-drag – che vorrebbero bannare gli spettacoli drag perché ‘inopportuni’ – Lizzo risponde con una mossa di stile.

Piuttosto che annullare lo show in Tennesse – primo stato d’America a bloccare temporaneamente gli spettacoli drag – come le hanno chiesto i fan, la popstar ha portato direttamente sul palco le star di Drag Race insieme a lei: Vanessa ‘Miss Vanjie’ Mateo, Asia O’Hara, Aquaria e Kandy Muse, si sono unite a Lizzo insieme ad altre drag queen locali rendendo realtà l’incubo dei repubblicani.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lizzo (@lizzobeeating)

“Alla luce dei recenti e tragici eventi, l’Internet mi ha chiesto di cancellare I miei show in Tennesse” ha dichiarato sul palco l’artista “Avevano valide ragioni. Ma perché non sarei dovuta venire per le persone che avevano bisogno di sentire questo messaggio, le persone che avevano bisogno di liberarsi? Perché non avrei dovuto creare uno spazio sicuro in Tennesse dove poter celebrare le performer drag e le nostre differenze? E celebrare le donne nere e grasse?”

Lizzo ha ringraziato le regine di aver partecipato e portato ‘orgoglio’ in Tennesse, con la gioia del pubblico che l’ha definito tra i momenti più belli del concerto: “Il Tennesse non è un luogo spaventoso, le persone che prendono decisioni per noi NON ci rappresentano” dice un fan a Pink News.

I social hanno accolto con entusiasmo la mossa sovversiva della popstar, e c’è anche chi vorrebbe si candidasse come Presidente: “Nessuno colpisce politica e cultura pop come Queen Lizzo – Lizzo for President!” scrive un utente.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lizzo (@lizzobeeating)

L’artista – che si è esibita al Mediolanum Forum di Milano lo scorso Marzo – non perde occasione per schierarsi dalla parte dei gruppi marginalizzati, con il suo costante messaggio di empatia e self-love verso sé stessi e gli altri.

Sempre un mese fa rispondeva all’odio sui social, postando foto selfie nuda e rispondendo agli haters: “Vi rendete conto del fatto che gli artisti non sono qui per accontentare i vostri standard di bellezza? Gli artisti sono qui per fare arte. E questo corpo è arte”.

Ma Lizzo non è stata l’unica: settimane fa anche Madonna ha annunciato di fare tappa in Tennesse a supporto della comunità drag e transgender.

© Riproduzione Riservata