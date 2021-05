Loredana Bertè pro DDL Zan: “Serve una legge, oltre l’arcobaleno esistono diritti universali”

2 minuti di lettura

Loredana Bertè ci mette la faccia, di nuovo. La cantante, regina del rock italiano, è dall’inizio della sua carriera una vera icona gay. Amata e apprezzata per la sua musica e i suoi look, sempre stravaganti e carichi di significati, Loredana Bertè si è sempre contraddistinta per il suo impegno sociale contro ogni forma di discriminazione sessuale e di pregiudizio di genere. A sei anni dall’evento Amiche in Arena per sostenere la lotta alla violenza sulle donne, l’artista ha deciso di condividere sui propri profili social un nuovo messaggio a favore del DDL Zan.

L’artista ha pubblicato un collage di uomini e donne picchiati, talvolta ridotti in fin di vita, per via del proprio orientamento o identità di genere. Oltre agli scatti, fra una ferita e un occhio pesto, commenti carichi di odio ed insulti. Un angolo degli hater che, parafrasando un successo della sua discografia, viaggiano ancora in alto mare, lontani dalla terraferma civiltà. Loredana Bertè ha inserito nel post anche il numero anti-violenza 1522, aggiungendo poi come didascalia queste frasi:

Se nel 2021 siamo costretti a dover fare una legge contro la discriminazione è per colpa di gente come voi. Gente che riesce a negare l’evidenza, che fa finta di non vedere quando ogni giorno membri della comunità LGBTQ+ vengono discriminati, o ancora peggio malmenati solo per il loro orientamento sessuale.

L’impegno di Loredana Bertè è anche su TikTok, piattaforma dove l’artista riesce a raggiungere anche un pubblico più giovane. Nell’ultimo video condiviso sul profilo, ad esempio, spiega il motivo per cui si firma con le emoji di un cuore blu, una scarpa rossa con il tacco e una bandiera arcobaleno: