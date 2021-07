Lorella Cuccarini replica alle polemiche per il ricordo di Raffaella Carrà: “Chi ha preferito criticare dimostra pochezza”

2 minuti di lettura

A distanza di dieci giorni dalla scomparsa improvvisa di Raffaella Carrà, Lorella Cuccarini torna a parlare della regina del piccolo schermo, cercando di mettere un punto alla querelle scoppiata dopo la pubblicazione del suo messaggio di addio. Più di qualcuno, infatti, aveva giudicato inadeguato il ricordo commosso della showgirl romana, che negli anni precedenti consumò un battibecco pubblico con la Raffa nazionale per la sua esclusione dal programma Forte Forte Forte, per cui erano in corso trattative.

Rispondendo alle domande dei follower su Instagram, Lorella Cuccarini ha tenuto a specificare il motivo che l’ha spinta ad esprimere il proprio cordoglio social, nonostante pubblicamente le due non siano mai riuscite a chiarire, a discapito delle polemiche e delle critiche scoppiate online:

La vita è troppo breve per portare rancori inutili e a volte si sbaglia: quando ebbi un problema di lavoro con Raffaella, nel 2014, la mia reazione fu tanto forte quanto il mio amore verso di lei. Se non l’avessi amata così tanto, non avrei sofferto e reagito in quel modo. Il mio ultimo messaggio a Raffaella era doveroso e sacrosanto, frutto di una lunga storia privata che pochi conoscono. Chi, anche in una circostanza come questa, ha preferito criticare ed occuparsi di questo, non solo non mi conosce affatto ma soprattutto dimostrato pochezza e mancanza di rispetto.