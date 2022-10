Prisma: Daniele e le infinite sfumature di un coming out

2 min. di lettura

Vorrei dedicare a Daniele questa riflessione sul valore che il “coming out” assume in questa nostra epoca di frantumazione e caos.

Daniele è uno dei protagonisti di “Prisma”, la serie tv diretta da Ludovico Bessegato, in onda su una piattaforma di streaming. Ragazzo delle case popolari, campione di nuoto, maschio cisgender carismatico, aspirante trapper, Daniele è bello, ambito, ha tutte le ragazze che vuole. Eppure non gioca al facile gioco del maschio alfa. Si innamora di un’identità digitale, una ragazza con la quale, per mesi e mesi, continua a scambiare messaggi, senza che i due si siano mai incontrati.

Grazie all’interpretazione sfumata di Lorenzo Zurzolo (magnifica), Daniele vacilla, giorno dopo giorno, davanti alle certezze binarie dei costrutti sociali. I suoi occhi di ghiaccio rivelano lampi tremuli di fragilità inattese. Incrinature che innescano un contatto con la propria identità, unica e non replicabile.

Devo continuare ad allenarmi tutti i giorni in questa maledetta piscina? Perché non sono bullo, nonostante ne abbia tutte le facoltà? Perché il mio amico trapper mi ha fregato? E perché questa ragazza non vuole incontrarmi?

Non è un caso che il regista, in una scena interlocutoria, metta proprio tra le mani di Daniele quel prisma che riverbera infinite sfumature di luce. Sono le identità sfaccettate di tuttə noi, finalmente rappresentatə in una storia italiana a noi vicina. E Daniele, il maschio che può – ma finalmente non deve – essere solido e impenetrabile, viene scalfito dall’amore e dal multiforme dell’infinito possibile.

Così (SPOILER >), quando la misteriosa ragazza digitale rivela di essere in realtà Andrea, il più sfuggente nella sua cerchia di amici, Daniele abbraccia l’inaspettato bagliore di una nuova possibilità e va incontro a sé stesso.

Nell’ultima scena, sul bus che conduce Daniele e Andrea verso i giardini della Ninfa, la serie chiude sulla sospensione di un non detto.

Daniele si è coraggiosamente inoltrato sull’orlo di una voragine. Può precipitare e schiantarsi, può planare e adagiarsi a terra senza fare e senza farsi male. O può volare. In ogni caso, il suo sarà un coming out che soltanto un grande cinema poteva raccontare con tanta, sfumata potenza. Grazie!

Post scriptum

Messaggio per tuttə le persone coinvolte: si spera stiate già lavorando a Prisma 2.

Post post scriptum

Naturalmente Prisma è molto altro e la storia di Daniele è soltanto una delle storie, raccontate e intrecciate con poesia e curiosità verso il contemporaneo. Questo non è un articolo su Prisma, ma spero vi venga voglia di guardare questa serie tv.

PRISMA – LA SERIE

Regia Ludovico Bessegato

Soggetto Ludovico Bessegato, Alice Urciuolo

Sceneggiatura Ludovico Bessegato, Barbara Greco, Isotta Paccanelli, Alice Urciuolo, Giulio Calvani

Fotografia Benjamin Maier

Montaggio Federico Palmerini

Musiche Ginevra Nervi

Scenografia Noemi Marchica

Costumi Ginevra De Carolis

Produttore Rosario Rinaldo, Maddalena Rinaldo, Marco Mastrogiacomo

Casa di produzione Cross Productions

Interpreti e personaggi

Mattia Carrano: Andrea / Marco

Lorenzo Zurzolo: Daniele

Caterina Forza: Nina

Chiara Bordi: Carola

Matteo Scattaretico: Ilo

LXX Blood: Vittorio

Zakaria Hamza: Sami

Riccardo Afan de Rivera Costaguti: Boncia

Leo Rivosecchi: Marcello

Flavia Del Prete: Zelia

Asia Patrignani: Jun

