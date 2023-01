Prisma 2 si farà? Risponde Mattia Carrano, protagonista della serie Prime Video

0:00 Ascolta l'articolo

Sono passati oltre 4 mesi, ovvero 125 giorni, dall’arrivo su Prime Video di Prisma, splendida serie di formazione diretta da Ludovico Bessegato (Skam Italia) e scritta da Bessegato con Alice Urciuolo, prodotta in Italia da Cross Productions di Rosario Rinaldo per Amazon Studios. Un progetto uscito in oltre 240 Paesi e territori nel mondo, presentato in anteprima mondiale alla 75esima edizione del Locarno Film Festival ed interpretato da Mattia Carrano, Lorenzo Zurzolo, Caterina Forza, Chiara Bordi, LXX Blood, Matteo Scattaretico, Zakaria Hamza, Riccardo Afan de Rivera Costaguti, Flavia del Prete, Asia Patrignani, Elena Falvella Capodaglio, Andrea Giannini, e Nico Guerzoni.

4 mesi dopo quel folgorante esordio, Prisma non è stata ancora ufficialmente rinnovata. Da parte di Prime Video tutto tace, così come da Cross Productions e dai suoi due showrunner.

Via Instagram nei giorni scorsi il protagonista Mattia Carrano, all’esordio come attore e a dir poco eccezionale nell’interpretare due gemelli, ha risposto tramite storia a chi gli chiedeva news. “Quando Prisma 2?”, gli ha chiesto un fan, con Carrano che ha replicato con l’emoticon di un ragazzo che fa cenno di non saperlo. E se a non saperne nulla è lo stesso protagonista, evidentemente tutto ancora tace in casa Prime Video nei confronti della creatura firmata Bessegato-Urciuolo.

La produzione della prima stagione di Prisma è durata circa tre anni, con ben 4 mesi di riprese. Il finale della prima stagione con le sue mille sfumature di un potenziale coming out aveva lasciato non pochi spazi ad un più che doveroso ritorno, che ora tarda però ad essere ufficializzato. Che Prime Video stia cullando l’idea di un clamoroso mancato rinnovo?

Formata da otto episodi, la prima stagione di Prisma ruota intorno alla complessa relazione tra l’identità, le aspirazioni, l’aspetto fisico e gli orientamenti sessuali di un gruppo di adolescenti di Latina. Protagonisti del racconto sono due gemelli, Marco e Andrea (entrambi interpretati da Mattia Carrano), all’apparenza identici ma profondamente diversi nelle inquietudini che esprimono. Il loro percorso di scoperta di sé sarà gioioso e turbolento insieme e coinvolgerà allo stesso modo anche il loro numeroso gruppo di amici, tutti alla ricerca del proprio posto in un mondo in continuo cambiamento.

© Riproduzione Riservata